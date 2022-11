Schlager-Fans in Sorge um Nino de Angelo – „Der braucht Hilfe“

Mit seinem Song „Jenseits von Eden“ landete Schlager-Star Nino de Angelo einen Superhit. Es gibt wohl nur wenige Fans dieser Musikrichtung, die nach den Worten „wenn selbst ein Kind nicht mehr lacht, wie ein Kind, dann …“ denn Song nicht aus dem Effeff weitersingen kann.

Doch in der Vergangenheit war es musikalisch ruhig um Nino de Angelo geworden. Die großen Erfolge blieben aus. Während Kollegen wie Helene Fischer oder Andreas Gabalier ganze Arenen ausverkaufen, blieben Nino eher kleinere Locations.

Schlagerstar Nino de Angelo sagt Konzerte ab

Eine große Arena hätte am Samstag (5. November) auf den Schlagersänger gewartet. Doch den Auftritt bei der „Schlagernacht des Jahres“ in Berlin musste der 58-Jährige nun schweren Herzens absagen. Nino de Angelo ist krank, wie er bei Instagram berichtet.

„Hallo Freunde, ich hoffe, euch geht es gut, zumindest besser als mir. Mich hat es voll erwischt. Beidseitige Bindehautentzündung, Mittelohrentzündung, Kehlkopfentzündung, Schnupfen, Husten.“ Die Liste der Krankheiten, die de Angelo gerade plagen, sie scheint endlos.

Fans besorgt um Nino de Angelo

Oder wie es der Schlagerstar so schön sagt: „Da hilft normalerweise nur noch die Guillotine.“ Nun gut, so weit ließ es der 58-Jährige nun nicht kommen. Er legte sich lieber ins Bett. Und dort scheint der Sänger von Langeweile getriezt zu werden. So teilte er in der Nacht zu Freitag (4. November) ein Video, in der die Worte „Lasst mich allein. Ich muss nachdenken. Und bringt mir Wein und Huren“ gerufen werden. Ob das jetzt das Richtige ist, sei einmal dahingestellt.

Klar ist jedoch, dass sich die Fans langsam besorgt sind. „Müssen wir uns Sorgen machen?“, fragt ein Fan. Eine andere Anhängerin schreibt dazu: „Alles okay bei Ihnen? Sie scheinen ein klein wenig verwirrt?“ Während ein Dritter resümiert: „Der braucht Hilfe.“