Nino de Angelo packt aus: „Bin kurz davor“

Nino de Angelo hat schon viele Höhen und Tiefen in seinem Leben erlebt. Erst kürzlich enthüllte der Schlagerstrar, dass er seine für Dezember 2023 geplante Hochzeit mit Lebensgefährtin Simone kurzfristig abgesagt hat. Die beiden, die seit 2017 ein Paar sind, hatten ursprünglich vor, in Las Vegas zu heiraten.

Doch wie Nino in einem exklusiven Interview mit Schlager.de verriet, gab es unerwartete Hindernisse…

Nino de Angelo: Deshalb verschob er die Hochzeit

Eigentlich war die Hochzeit für Dezember 2023 angesetzt, Nino wollte seiner Simone zu seinem 60. Geburtstag in Las Vegas das Ja-Wort geben. Doch die Pläne mussten kurzfristig geändert werden. Im exklusiven Interview mit Schlager.de enthüllte der Sänger die Gründe für die Verschiebung der Hochzeit: Panische Flugangst und finanzielle Überlegungen spielen eine Rolle. „Ich habe immer gesagt, ich will mit 60 schuldenfrei sein und ich bin jetzt kurz davor. Ich will doch nicht, dass meine Frau einen verschuldeten Mann heiratet!“, erklärt Nino.

Für den Sänger wäre es die fünfte Ehe. Doch für Simone hat er große Schritte gewagt: Er zog ins Allgäu und plant sogar, mit ihr auszuwandern. Es scheint, als wäre es wahre Liebe. Doch wo wird die Hochzeit stattfinden? „Heiraten wollen wir dann ganz spontan irgendwo. Erstmal müssen aber die Altlasten alle weg sein“, sagt Nino. Simone muss sich also noch ein wenig gedulden, doch aufgeschoben ist definitiv nicht aufgehoben.

Nino und Simone planen eine Zukunft ohne finanzielle Sorgen und mit viel Liebe.