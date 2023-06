Bei dieser Meldung dürfte Nino den Angelo wohl mehrmals hingeschaut haben, bis ihm klar wurde, was er da liest. Der Schlagerstar entdeckt nämlich ein Video auf YouTube, in dem er fälschlicherweise für tot erklärt wird. Der 60-Jährige teilt die schockierende Nachricht nun selbst auf Instagram.

Nino de Angelo wurde im Netz fälschlicherweise für tot erklärt. Die Meldung entdeckt der Schlagersänger nun selbst und teilt diese mit seinen Followern. Die sind genauso wie der 60-Jährige selbst fassungslos.

Nino de Angelo erschüttert über Fake-Meldung

Im Mai wurde ein Video mit dem Titel „Nino de Angelo (†60) ist tot!“ auf der Video-Plattform YouTube hochgeladen. Auf dem Titelbild des Videos sieht man ein Foto des Sängers sowie eine Trauergemeinschaft, die einen Sarg tragen. Der „Jenseits von Eden“-Interpret ist so entsetzt von dieser Meldung, dass er prompt einen Screenshot davon auf Instagram teilt.

Dazu schreibt der „Flieger“-Sänger: „Die Auferstehung wird dann am Samstag bei Florian Silbereisen live übertragen. Verdammt, in was für einer Welt leben wir mittlerweile?“ Seine rund 40.000 Follower dürften genauso schockiert sein, wie er selbst. Die Kommentare sind zumindest eindeutig.

Fans sind fassungslos

Wieso macht man sowas? Das fragen sich in diesem Fall wohl alle. In den Kommentaren macht sich Fassungslosigkeit und Entsetzen breit:

„Das kann doch nicht wahr sein.“

„War echt kurz geschockt. Was ist mit der Menschheit nur los, so einen Schwachsinn zu posten?“

„Das ist wirklich unmöglich, was sind das alles für kranke Menschen? Ich freue mich, dass es dir gut geht und wir dich sehen.“

„Unfassbar. Hab mich voll erschrocken. Bin froh, dass das Fake ist.“

„Sauerei, sowas ist echt nicht lustig. Was geht nur bei manchen Menschen im Kopf vor?“

Ob Nino de Angelo gegen diese Falschmeldung nun vorgehen wird, verrät er nicht. Doch eins ist klar: Der 60-Jährige ist quicklebendig und am Samstagabend beim großen Schlagerbooom von Florian Silbereisen auf der Bühne zu sehen.