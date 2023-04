Schlager: Konkurrenzkampf in der Branche? Maite Kelly spricht Klartext

Die Musikbranche ist bekanntlich kein einfaches Pflaster. Besonders für Newcomer ist es schwierig Fuß zu fassen und sich einen Namen zu machen. Und auch die bestehende Riege der Sängerinnen und Sänger muss sich stets beweisen und Neues liefern, wenn sie im Gespräch bleiben wollen.

Einer der beliebtesten Musikrichtungen ist hierzulande der Schlager. Von Roland Kaiser, über Beatrice Egli bis hin zu Helene Fischer und Florian Silbereisen: Die Liste der Schlagerstars ist lang. Auch Maite Kelly hat es über die Jahre bis ganz nach oben geschafft. Doch wie groß ist die Konkurrenz in der Branche wirklich? Die „Ich brauche einen Mann“-Interpretin packt aus.

Schlager-Star Maite Kelly mit deutlichen Worten über Kollegen

Schlager wird imme beliebter. Doch woran liegt das? In einem Interview mit „Bunte.de“ erklärt sich Sängerin Maite Kelly den Erfolg der Branche wie folgt: „Gute Schlagermusik wird immer von guten Persönlichkeiten getragen, die sich trauen, Herzensthemen des Menschen zu singen. Sie trauen sich über die großen Gefühle, aber auch die versteckten Gefühle und über Zwischengefühle zu singen.“

Und dem „Kelly Family“-Star fallen auch glatt ein paar Namen ein: „Das sind immer große, mutige Persönlichkeiten – ob Roland Kaiser, Udo Jürgens, Kerstin Ott oder Andrea Berg. Das sind Menschen, die das Gelebte nach außen singen, die menschlichen Gefühlen mit Musik ein Gesicht geben. Für mich ist großartige Schlagermusik aus dem Leben gegriffen. Das verbindet uns Menschen.“

Maite Kelly: So groß ist die Konkurrenz unter den Sängern

Und wie sieht es in Sachen Konkurrenz untereinander aus? Schließlich geht es neben der Leidenschaft zur Musik auch darum, seinen Lebensunterhalt zu finanzieren. Laut Aussagen der 43-Jährigen ist das ganz klar geregelt: „Wir sind alle ein kleiner Stein in einem großen Bild. Damit meine ich auch all unsere Kollegen, ob Andrea Berg, Kerstin Ott, Nino de Angelo oder Giovanni – wir sind alle miteinander befreundet und das ist einfach ein Geschenk.“

Besonders gemeinsame TV-Auftritte in den zahlreichen Schlager-Sendungen sind für Maite Kelly ein Highlight: „Gerade auch bei der „Giovanni Zarrella Show“, das ist wie ein riesiges Familientreffen, das ist hinter der Bühne wie ein nach Hause kommen. Giovanni ist einer, der im Mittelpunkt für andere steht – das ist etwas, was uns beide verbindet.“

