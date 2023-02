Anna-Carina Woitschack ZU sexy für die Fans – „Warum machst du jetzt solche Bilder?“

Sie genießt ihr neues Leben in vollen Zügen. Sechs Jahre waren die ehemalige DSDS-Teilnehmerin Anna-Carina Woitschack und „Immer wieder sonntags“-Moderator Stefan Mross ein Paar. Doch dann kam die Trennung.

In einem Statement bei Facebook gaben die beiden Schlagerstars das Ende ihrer Beziehung bekannt. „Wir blicken auf 6 aufregende, gemeinsame Jahre zurück. Uns beiden ist es unglaublich wichtig, auch weiterhin als „Team“ zu agieren, oder wie es in einem unserer Duette heißt „Stark wie zwei“ zu sein. Dem jeweils anderen sein Glück aus vollstem Herzen zu gönnen. Eine Trennung kann auch mit Verständnis füreinander funktionieren. Dankbarkeit verwandelt die Erinnerung in eine stille Freude“, hieß es da von Anna-Carina Woitschack und Stefan Mross unisono.

Anna-Carina Woitschack entdeckt ihre sexy Seite

Schnell wurde klar: Anna-Carina hat ihr Herz neu vergeben. Daniel Böhm heißt der Glückliche, in dessen Armen sich die hübsche 30-Jährige nun schmiegt. Und es scheint auch so, als wolle die Sängerin ihr Glück nicht verstecken. Sie urlaubt nämlich gerade mit ihrem Daniel in der Dominikanischen Republik und lässt dabei tief blicken.

Knappe Bikinis, die Höschen sitzen tief, damit möglichst viel Sonne an die schon ordentlich angebräunte Haut kommt. Zu viel für manche Fans, die sich scheinbar schüchterne Schlager-Anna zurückwünschen.

Inhalt von Instagram anzeigen An dieser Stelle befindet sich ein externer Inhalt von Instagram der von unserer Redaktion empfohlen wird. Er ergänzt den Artikel und kann mit einem Klick angezeigt und wieder ausgeblendet werden. Ich bin damit einverstanden, dass mir dieser externe Inhalt angezeigt wird. Es können dabei personenbezogene Daten an den Anbieter des Inhalts und Drittdienste übermittelt werden. Mehr dazu in unserer Datenschutzerklärung

„Warum machst du jetzt solche Bilder“, fragt beispielsweise ein Follower bezogen auf ein Foto, das die 30-Jährige zeigt, wie sie mit verführerischem Blick mit der Kamera flirtet. Es gibt aber auch Anhänger, denen die Bikini-Bildchen noch zu wenig sind. „Bitte, bitte – ein Playboy-Shooting“, heißt es beispielsweise bei Instagram. Oder: „Wow, siehst Du scharf aus!“

Mehr Nachrichten:

Ja, allen Fans kann man es wohl nie ganz recht machen. Oder frei nach dem großen deutschen Philosophen Pietro Lombardi: Hauptsache Anna-Carina Woitschack geht es gut.