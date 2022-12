Stefan Mross veröffentlicht gemeinsames Bild mit Anna-Carina – so geht es jetzt weiter

Es ist die Trennung des Jahres für alle Schlagerfans: Stefan Mross und Anna-Carina Woitschack galten als das Traumpaar schlechthin. Doch Anfang November bestätigen sich die zahlreichen Befürchtungen ihrer Fans. Die beiden Sänger geben ihr Liebes-Aus offiziell bekannt.

Mittlerweile hat Anna-Carina einen neuen Mann an ihrer Seite und zeigt sich in den sozialen Netzwerken überglücklich mit ihm. Und Stefan Mross? Der löscht prompt all seine Bilder auf Instagram und taucht erstmal ab. Jetzt meldet sich das Ehepaar allerdings mit emotionalen Abschiedsworten zurück.

Stefan Mross und Anna-Carina wollen weiterhin ein „Team“ bleiben

Anders als andere Paare, die in der Öffentlichkeit stehen, lieferten sich die beiden Schlagerstars keinen Rosenkrieg. Ganz im Gegenteil: Sie haben dem anderen immer einen gewissen Respekt gezollt. Mit einem Bild auf Instagram blicken sie jetzt auf das für sie schwierige Jahr 2022 zurück und finden klare Worte, was ihre Trennung angeht.

Unter dem Beitrag heißt es: „Wir blicken auf 6 aufregende, gemeinsame Jahre zurück. Uns beiden ist es unglaublich wichtig, auch weiterhin als „Team“ zu agieren, oder wie es in einem unserer Duette heißt „Stark wie zwei“ zu sein. Dem jeweils anderen sein Glück aus vollstem Herzen zu gönnen. Eine Trennung kann auch mit Verständnis füreinander funktionieren. Dankbarkeit verwandelt die Erinnerung in eine stille Freude.“

Stefan Mross: Fans sind skeptisch

Während sich viele Fans über den friedlichen Verlauf der Trennung freuen und dem Ex-Paar ihren Respekt aussprechen, sind einige dann doch etwas skeptisch über das Ganze. Einige vermuten, dass die beiden nur aus finanziellen Gründen solche Worte füreinander finden. Schließlich galten sie als das Schlager-Duo schlechthin. Vereinzelnd werden auch Stimmen laut, die behaupten, dass diese Worte gar nicht von den beiden stammen, sondern von ihren Managern so verfasst wurden.

