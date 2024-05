„Schlag den Star“: Neue Sendezeit – ProSieben macht Rückzieher

Es wird DAS Fußballduell bei „Schlag den Star“. Wie ProSieben am Mittwoch (8. Mai 2024) bekannt gab, werden in der nächsten Ausgabe der ProSieben-Kultsendung gleich zwei ehemalige Profikicker gegeneinander in den Ring steigen.

So werden der Ex-Bayern-Star Mehmet Scholl und Liverpool-Legende Markus Babbel bei „Schlag den Star“ gegeneinander spielen. Und es dürfte eine besondere Sendung werden. Bekanntlich wird es die erste Show nach dem mehr oder weniger freiwilligen Ausstieg von Moderator Elton sein.

„Schlag den Star“ plötzlich am Sonntag

Matthias Opdenhövel, das bestätigte ProSieben bereits, wird die Nachfolge von Elton antreten. Doch damit nicht genug der Änderungen. Zeigte ProSieben „Schlag den Star“ normalerweise am Samstag, wird die Show dieses Mal am Sonntag (2. Juni 2024) ausgestrahlt. Warum die Änderung? Das dürfte auf der Hand liegen.

Schließlich besiegte Borussia Dortmund in zwei leidenschaftlichen Spielen die Milliarden-Truppe von Paris Saint-Germain, sicherte sich damit einen der zwei Plätze im Champions-League-Finale. Und siehe da: Das Finale steigt ausgerechnet am Samstag, dem 1. Juni 2024. Damit dürften dem ausstrahlenden Sender, dem ZDF, die Zuschauerinnen und Zuschauer nur so zufliegen, während die Quoten bei allen anderen Sendeanstalten in den Keller rauschen.

Champions-League-Finale im ZDF

Und so entschied man sich eben, dem großen Konkurrenten aus dem Weg zu gehen und das Duell Babbel gegen Scholl ausnahmsweise einmal am Sonntag auszustrahlen.

Das ZDF dagegen hat sich ein starkes Sportprogramm für den Samstagabend ausgedacht. Los geht es bereits um 19.20 Uhr mit dem Champions-League-Magazin live aus dem Wembley-Stadion in London. Um 19.35 Uhr zeigt der Sender die „sportstudio reportage: Das Spiel um Milliarden – der Ausverkauf des europäischen Fußballs“, bevor sich dann Jochen Breyer, Christoph Kramer und Per Mertesacker live aus Wembley zum Spiel des Jahres melden.