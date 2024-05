Stefan Raab: Die Katze ist aus dem Sack! „Traum wird wahr!“

Es ist offiziell: Die TV-Ikone Stefan Raab kehrt zurück in den Boxring, und sein Gegner ist keine Geringere als die ehemalige Box-Weltmeisterin Regina Halmich.

Endlich herrscht Sender-Klarheit! Das lang erwartete Comeback wird von RTL live übertragen, wie RTL-Programmdirektorin Inga Leschek am Mittwoch (8. Mai) auf einem Panel auf dem OMR-Festival in Hamburg verkündete. Der spektakuläre Kampf, der die deutsche Fernsehlandschaft erneut aufmischen dürfte, findet am 14. September in Düsseldorf statt.

Stefan Raab: So lautet sein Kampf gegen Regina Halmich

Nachdem ProSiebenSat.1-Chef Bert Habets eine Übertragung des Kampfs auf seinen Kanälen ausschloss, sicherte sich RTL die exklusiven Übertragungsrechte. Der Kampf wird unter dem Titel „Der Clark Final Fight“ ausgetragen, benannt nach dem Hauptsponsor, einer bekannten Versicherungs-App.

+++ Stefan Raab: Neue Hinweise auf sein Comeback – es wird immer mysteriöser +++

Inga Leschek zeigte sich begeistert von dem bevorstehenden Event: „Der Traum von vielen Millionen TV-Zuschauer:innen und mein ganz persönlicher wird endlich wahr! Stefan Raab tritt wieder ins Rampenlicht und wir werden ihm die perfekte Bühne bereiten. Boxen auf RTL passt wie Reginas Faust auf Stefans Auge. Wir freuen uns sehr, dass RTL die Nacht der Nächte live begleitet – und auf einen spektakulären Moment der Fernsehgeschichte.“

Stefan Raab: Drohung von Regina Halmich

Regina Halmich, die bereits in der Vergangenheit zweimal gegen Raab angetreten ist, freut sich auf die erneute Herausforderung: „Wenn Stefan eine Idee hat, dann brennt er dafür. Dann ist er beharrlich. Wenn er etwas anpackt, dann wird’s auch zum Kracher. Er weiß, wie gute Unterhaltung funktioniert. Und, dass RTL das ‚Ereignis des Jahrzehnts‘ zeigen wird, ist fantastisch. Ich werde zeigen, dass ich es immer noch schaffe, ihm ordentlich eine zu verpassen. Und es wird wieder weh tun. Versprochen! „

Für Stefan Raab, der sich bisher nicht öffentlich zum Kampf geäußert hat, ist es die Chance, sich noch einmal in einem seiner legendären Boxkämpfe zu beweisen. Im ersten Aufeinandertreffen 2001 erlitt er eine gebrochene Nase, und auch 2007 konnte er sich nicht gegen Halmich durchsetzen. Jetzt, im Alter von 57 Jahren, wagt er den dritten Anlauf.