Stefan Raab: Neue Hinweise auf sein Comeback – es wird immer mysteriöser

Es war bisher DIE Nachricht des Jahres und versetzte Fans in ganz Deutschland in Aufruhe. Nach zehn Jahren Fernsehpause meldete sich Showmaster Stefan Raab Ende März mit einen geheimnisvollen Instagram-Clip, der sein Comeback anteaserte. Mittlerweile steht fest: Der ProSieben-Star wird am 14. September gegen die Boxerin Regina Halmich in den Ring steigen und damit sein TV-Comeback feiern.

In den vergangenen Wochen häuften sich jedoch immer mehr Hinweise darauf, dass Stefan Raabs Comeback über diesen einen Abend hinaus gehen wird. Nun tauchte ein neues Video im Netz auf, das eher neue Fragen aufwirft, als Antworten zu liefern.

Stefan Raab: Neues Video mit ausgerechnet IHM

Auch der Social-Media-Star Niclas Matthei, bekannt als Anzeigenhauptmeister, scheint in den Comeback-Plan von Stefan Raab verwickelt zu sein. Nachdem der 18-Jährige bereits vor zwei Wochen ein geheimnisvolles Video teilte, in dem eine Verbindung zu den Videorätseln von Raab hergestellt wurde, folgte nun der nächste Streich.

In dem neusten Video von Niclas ist Matze Knop zu sehen, der den Anzeigenhauptmeister imitiert und Falschparker fotografiert. Der Komiker lässt verlauten: „Ich kann jetzt nicht alles verraten. Es steckt ein bisschen was dahinter. Ihr ahnt ja schon was.“ Niclas kommentiert das Video mit der Aussage, dass er auch nicht wisse, was Knop mit diesen Aussagen meinen würde.

Hallo! Ich benutze WhatsApp. Jetzt kostenlos die wichtigsten News von DER WESTEN auf dein Handy.

Das mysteriöseste Detail an dem neuen Video des Anzeigenhauptmeisters sind jedoch die Hashtags, mit denen der Instagram-Beitrag versehen wurde. Niklas setzte nämlich die Hashtags #raab, #1409 und #srsmnm. Diese geheimnisvolle Abfolge von Buchstaben erinnert an die Beschriftung von Stefan Raabs Mütze, die im ersten Ankündigungsvideo des Entertainers zu sehen war.

Stefan Raab: Fans müssen abwarten

Auf Raabs Mütze war nämlich die Buchstabenabfolge „NWSDWH“ zu lesen. Was diese Abkürzung bedeuten soll, hat Stefan Raab bisher nicht aufgeklärt. Was genau Raab mit dem Anzeigenhauptmeister zu tun hat und welche Bedeutung die beiden mysteriösen Kürzel haben, bleibt ungewiss.

Auch die Rolle, die Komiker Matze Knop im Comeback-Plan von Stefan Raab spielt, ist bisher ungeklärt. Die Fans des Showmasters sind auf jeden Fall in Rätsellaune und können den ersten Fernsehauftritt von Raab im September kaum erwarten.