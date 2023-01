„Schlag den Star“: In wenigen Tagen ist es soweit – jetzt darf’s jeder wissen

Spannende Spielrunden, sportliche Zweikämpfe und Quizfragen zum Mitraten: Ein neues Duell bei „Schlag den Star“ steht kurz bevor. Die Zuschauer dürfen sich auf zwei Profis aus dem Show-Business freuen.

Auf Instagram taucht jetzt das offizielle Foto des ersten Duell im Jahr 2023 auf. Die „Schlag den Star“-Fans freuen sich auf einen spannenden und ereignisreichen Abend bei ProSieben.

„Schlag den Star“: DIESE beiden liefern sich das Duell

Die Kandidaten am 04. Februar 2023 sorgen bei den Fans für Begeisterung: Schauspieler Moritz Bleibtreu wird gegen Moderator Johannes B. Kerner antreten. In bis zu 15 Spielrunden kämpfen die beiden um die stolze Gewinnsumme von 100.000 Euro. Moderiert wird das Ganze natürlich von keinem Geringeren als Elton.

Inhalt von Instagram anzeigen An dieser Stelle befindet sich ein externer Inhalt von Instagram der von unserer Redaktion empfohlen wird. Er ergänzt den Artikel und kann mit einem Klick angezeigt und wieder ausgeblendet werden. Ich bin damit einverstanden, dass mir dieser externe Inhalt angezeigt wird. Es können dabei personenbezogene Daten an den Anbieter des Inhalts und Drittdienste übermittelt werden. Mehr dazu in unserer Datenschutzerklärung

„Schlag den Star“-Fans mi deutlicher Meinung zu Duellanten

In der Vergangenheit wurden die Kandidaten von „Schlag den Star“ des Öfteren kontrovers diskutiert. Man erinnere sich an die letzte Konstellation Joachim Llambi vs. DJ Bobo: Dort fanden die Fans ordentlich viel zu meckern. Doch in diesem Fall ist es anders.

Die meisten Zuschauer freuen sich über die Besetzung des Abends. Sowohl auf Instagram als auch auf Facebook sind die Fans voller Vorfreude:

„Gute Kombi. Bin gespannt.“

„Na dann weiß ich ja was ich den Samstag gucken kann. Freue mich darauf.“

„Oh ja. Und der Kerner ist bestimmt schlau. Das wird spannend.“

„Zwei großartige Männer, bin sehr gespannt und freue mich drauf. Hoffentlich gibt’s nicht allzu viele Werbepausen.“

„Eine interessante Paarung!“

Mehr News:

Das letzte Duell lieferten sich „Let’s Dance“-Juror Joachim Llambi und Musik-Legende DJ Bobo am 17. Dezember letzten Jahres. Nachdem sich Joachim Llambi bei einem Spiel schwer verletzte, konnte er am Ende doch den Sieg mit nach Hause nehmen. Den gesamten Verlauf des Spielabends kannst du hier in unserem Live-Ticker nachlesen.