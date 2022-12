„Schlag den Star“: Vorsicht, Llambi! Beim letzten Mal landete DJ Bobos Gegner im Krankenhaus

„Ich dachte schon, es kommt in diesem Jahr keine neue Ausgabe mehr“, staunt ein Fan, als er die Ankündigung für die letzte „Schlag den Star“-Show im Jahr 2022 sieht. Für das große Finale hat sich ProSieben zwei echte Unterhaltungs-Profis geangelt: „Let’s Dance“-Juror Joachim Llambi und Eurodance-Legende DJ Bobo treten am Samstagabend gegeneinander an.

Damit du nichts von dem TV-Spektakel zur Primetime verpasst, halten wir dich hier in unserem „Schlag den Star“-Liveticker stets auf dem Laufenden:

Sonntag, der 18. Dezember

„Schlag den Star“: ER gewinnt 100.000 Euro

00.35 Uhr: Und der Gewinner des Abends heißt Joachim Llambi. Trotz anfänglichem Rückstand und einer Verletzung kann er im letzten Spiel den Matchball umsetzen und gewinnt somit 100.000 Euro. Glückwunsch!

00.20 Uhr: Diese Runde geht an Joachim Llambi, der im nächsten Spiel einen Matchball hat. Im dreizehnten Spiel, „Länder drehen“, ist die Aufgabe Länder richtig zu norden. Dafür können die beiden Kontrahenten auf Bildschirmen die Länder so drehen, dass sie richtig positioniert sind.

00.13 Uhr: Der Gewinner heißt Joachim Llambi, der somit wieder führt. Zeit für Spiel Nummer 12, welches „Tisch-Titschen“ heißt. Um zu gewinnen muss man einen Tischtennisball immer einmal mehr, als in der Vorrunde auf einem Tisch hüpfen lassen. Bedeutet, dass der Ball am Ende sieben Mal auf dem Tisch auftitschen muss.

00.10 Uhr: Es wird nochmal richtig spannend bei „Schlag den Star“. DJ Bobo gewinnt „Blamieren oder kassieren“ und ändert den Punkte stand auf 28 zu 27 für ihn. Es folgt Spiel elf namens „Zahlen-Rennen“. Dort müssen sich die Kandidaten durch eine Reihe von Zahlenschlössern kämpfen. Diese können sie öffnen, indem sie Rechenaufgaben lösen, die die Kombination ergibt. Wer als Erster alle Schlösser geknackt hat, holt sich elf Punkte.

Samstag, der 17. Dezember

23.49 Uhr: Weiter geht es mit Spielrunde 10 und dem Publikumsfavoriten „Blamieren oder Kassieren“.

23.47 Uhr: Nach einem spannenden Kopf-an-Kopf-Rennen wandern die neun Punkte auf das Konto von Joachim Llambi. Damit geht er in Führung.

23.06 Uhr: Diese Runde geht wieder an Joachim Llambi, der damit Gleichstand erreicht. Es steht 18 zu 18. Im neunten Spiel wird Golf gespielt. In fünf Schlägen müssen die Kandidaten Golfbälle in einen Behälter zu spielen.

22.32 Uhr: In der achten Runde geht es darum Tierfiguren zu erfühlen. Während DJ Bobo Kopfhörer und eine Brille aufbekommt, macht Joachim Llambi den Anfang.

22.25 Uhr: Weiter geht es im Duell der beiden Tänzer. Spiel Nummer 7 heißt „Saug Darts“. Hier müssen die Dartpfeile in Form eines Saugnapfes an eine Scheibe geworfen werden. Wenn die fünf Pfeile festkleben, muss eine Glocke geläutet werden. Wer drei Durchgänge gewinnt, bekommt die sieben Punkte.

Und diese Runde entscheidet Joachim Llambi für sich und holt damit auf.

22.20 Uhr: Nach einer Werbeunterbrechung gehört die Bühne jetzt ganz alleine dem DJ. Er performet seinen neusten Hit „Together We Fly“.

22.09 Uhr: Joachim Llambi geht wieder leer aus und DJ Bobo sichert sich sechs Punkte. Seinen Vorsprung hat er somit auf 18 Punkte ausgebaut.

21.59 Uhr: Spiel Nummer sechs heißt „Musikvideos“. Dort sehen die beiden Männer Musikvideos ohne Ton und müssen das Lied richtig benennen. Gewonnen hat derjenige, der nach 11 Videos die meisten Punkte gesammelt hat.

21.55 Uhr: Und auch dieses Spiel kann DJ Bobo für sich entscheiden. Spielstand aktuell: Bobo 12, Joachim Llambi 3.

Alle „Schlag den Star“-Fans sollten sich den 04. Februar 2023 schonmal im Kalender markieren. Wie Elton verrät, findet dort nämlich das nächste Duell statt. Die Kandidaten: Johannes B. Kerner gegen Moritz Bleibtreu.

21.48 Uhr: Entwarnung! Joachim Llambi kann weitermachen, das Spiel wird trotzdem aus Sicherheitsgründen abgebrochen und die vier Punkte wandern auf das Konto seines Kontrahenten.

In Spiel Nummer fünf müssen die Kandidaten versuchen mit einem Bagger einen Tannenbaum senkrecht aufstellen. Wer das am schnellsten schafft, gewinnt die Runde.

„Schlag den Star“: Joachim Llambi stürzt – Arzt kommt sofort

21.40 Uhr: Und dann passiert es tatsächlich: Der Let’s Dance Juror stürzt und kommt falsch auf, sodass sofort ein Arzt kommt. Der Duisburger bleibt auf dem Boden liegen und verzieht vor Schmerz das Gesicht. Elton gibt schnell in die Pause ab. Bleibt abzuwarten, ob Joachim Llambi weitermachen kann oder nicht.

21.25 Uhr: Joachim Llambi gewinnt die Runde und schafft somit den Ausgleich.

Für das nächste Spiel geht es aus dem Studio raus in die eisige Kälte. Die beiden Männer spielen nämlich in Runde 4 auf einer Eisfläche Fußball. Dabei stehen sie abwechselnd im Tor und versuchen ein Tor von dem anderen zu verhindern. Die Schwierigkeit dabei: Die Männer tragen auf dem spiegelglatten Eis Bowlingschuhe. Eine Rutschpartie ist vorprogrammiert.

21.03 Uhr: Mit einem deutlichen Vorsprung kann DJ Bobo auch das zweite Spiel für sich entscheiden. Der Spielstand: Bobo 3, Llambi 0.

Und es geht direkt weiter: Spiel 3 trägt den Namen „Fußball-Wappen“. Dort müssen die beiden anhand von Fußball-Wappen die jeweiligen Länder erkennen. Derjenige, der aus 13 Wappen die meisten Länder zuordnet, gewinnt und kann sich 3 Punkte sichern.

20.45 Uhr: Nach der ersten Werbeunterbrechung geht es weiter mit Spiel Nummer 2. Beim „Carambowl“ müssen Joachim Llambi und DJ Bobo XXL Pool-Billiard spielen. Gewonnen hat derjenige, der seine gesamten Kugeln in das jeweilige Tor befördert.

20.27 Uhr: Das erste Spiel heißt „Kerzen ausblasen“. Doch anstatt diese einfach auszupusten, müssen die beiden Kandidaten mit dem Fuß auf eine Pumpe treten und dadurch mit einem Schlauch die Kerzen auszublasen.

Den ersten Punkt holt sich DJ Bobo.

20.23 Uhr: Und auch DJ Bobo hat sich chic gemacht. Die beiden Kontrahenten begrüßen sich herzlich und machen sich bereit für die erste Spielrunde.

20.20 Uhr: Als erster kommt Joachim Llambi zu Elton ins Studio. In einem schwarzen Smoking samt Fliege erzählt der gebürtige Duisburger, dass er sich auf den Abend freut.

20.15 Uhr: Und los geht es im Duell zwischen Joachim Llambi und DJ Bobo. Das Publikum im Studio begrüßt Moderator Elton mit tosendem Applaus.

8 Uhr: Während es für Joachim Llambi heute Abend eine echte Premiere wird, kennt sich DJ Bobo schon mit den Regeln von „Schlag den Star“ aus. Der Musiker hat bereits im Jahr 2011 an der von Stefan Raab konzipierten Gameshow teilgenommen. Damals konnten noch „Normalo“-Kandidaten gegen Promis antreten und ein Preisgeld in Höhe von 50.000 Euro gewinnen.

DJ Bobo spielte im September 2011 gegen den Industrie­kletterer Winfried. Pech hatten an diesem Abend leider beide von ihnen. Während sich DJ Bobo bei einem Punktestand von 26:10 geschlagen geben musste, ging es für Gewinner Winfried am Ende noch ins Krankenhaus. Denn: Der damals 36-Jährige riss sich bereits beim dritten Spiel namens „Rennball“ die rechte Achillessehne. Der Weg ins Krankenhaus ist bei dieser Art von Verletzung bekanntlich unumgänglich. Für Winfried war dennoch klar: Die Show wird nicht abgebrochen. Während er weiterhin an den Quizzen teilnahm, sprang kein Geringerer als Stefan Raab für ihn als Joker in den Sport-Spielen ein.

Weitere News:

Bleibt nur zu hoffen, dass sich an diesem Samstagabend niemand der Kandidaten schwer verletzt. Und wer weiß, vielleicht kann sich DJ Bobo beim zweiten Anlauf endlich den heiß begehrten Geldkoffer schnappen.