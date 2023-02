„Schlag den Star“: Elton verzweifelt während Live-Show – „Wie sollen wir das den Zuschauern erklären?“

Neues Jahr, neues Glück. Zum Auftakt ins Jahr 2023 gibt es das erste Duell zwischen zwei wahren Gentlemen: Schauspieler Moritz Bleibtreu gegen Moderator Johannes B. Kerner. Am 04. Februar spielen die beiden dann um den Titel und um die Gewinnsumme von 100.000 Euro.

Damit du nichts von dem TV-Highlight verpasst, halten wir dich hier in unserem „Schlag den Star“-Liveticker auf dem Laufenden:

„Schlag den Star“: ER gewinnt die Show deutlich

00.56 Uhr: Und der Gewinner des Abends heißt Johannes B. Kerner! Damit geht ein spannender Spieleabend zu Ende. Zuletzt verrät Elton noch die nächsten beiden Kandidatinnen, die Ende März gegeneinander spielen werden: Janin Ullmann gegen Jeanette Biedermann! Bis dahin!

Sonntag, der 5. Februar

00.40 Uhr: Johannes B. Kerner gewinnt schon wieder! 52:14 steht es für den Moderator. Das nächste Spiel ist demnach ein Matchball. In „Sessel-Ball“ kann er sich dann die 100.000 Euro sicher, wenn er siegt. Ein Ball muss auf einen Sessel geschossen oder gelupft werden. Bleibt der Ball liegen gibt es einen Punkt. Insgesamt müssen die Kandidaten drei Durchgänge für sich entscheiden. Die Schwierigkeit: Die Bälle ändern sich von Mal zu Mal.

00.17 Uhr: Und wieder ist es Johannes B. Kerner der sich diese wichtigen Punkte erspielt und seinen Vorsprung auf 41 Punkte ausbauen kann. Im nächsten Spiel müssen die Männer mit Legosteinen eine Figur nachbauen, die sie nur 30 Sekunden sehen. Wer kann sich satte elf Punkte sichern?

Samstag, der 4. Februar

23.53 Uhr: Der Basketballer des Abends heißt: Johannes B. Kerner! 31:14 steht es jetzt für den Moderator.

Langsam sollte Moritz Bleibtreu etwas das Tempo anziehen, wenn er mit den 100.000 Euro nach Hause gehen möchte. Vielleicht kann er ja im nächsten Spiel punkten. Denn Elton zieht sein berühmtes rotes Jackett an und lässt das Publikum jubeln: Es wird „Blamieren oder Kassieren“ gespielt.

23.32 Uhr: Im Studio wurden in der Werbepause vier Basketballkörbe aufgebaut. Wenn einer leuchtet, müssen die Promis versuchen genau diesen zu treffen. Dabei gibt es pro Runde 10 Körbe, die es zu treffen gibt. Wer das am schnellsten schafft, gewinnt das neunte Spiel.

23.19 Uhr: Er holt auf – Moritz Bleibtreu gewinnt nach einer herausragenden Leistung das Spiel Nummer 8 und kommt wieder an seinen Gegner ran.

23.02 Uhr: Die sieben Punkte gehen an… Johannes B. Kerner. Der kann den Punktestand auf 22:6 ausbauen. Im achten Spiel geht es um „Schmecken“. Die Kandidaten müssen vier Menüs probieren und die Zutaten erkennen. Wer am meisten richtig genannt hat, gewinnt diese Runde.

Inhalt von Instagram anzeigen An dieser Stelle befindet sich ein externer Inhalt von Instagram der von unserer Redaktion empfohlen wird. Er ergänzt den Artikel und kann mit einem Klick angezeigt und wieder ausgeblendet werden. Ich bin damit einverstanden, dass mir dieser externe Inhalt angezeigt wird. Es können dabei personenbezogene Daten an den Anbieter des Inhalts und Drittdienste übermittelt werden. Mehr dazu in unserer Datenschutzerklärung

22.43 Uhr: Nach dem Rate-Spaß gewinnt Johannes B. Kerner das zweite Mal in Folge an diesem Abend. Mit weitem Vorsprung lässt er seinen Kontrahenten blass aussehen. Da hat ihm seine Berufswahl wohl doch in die Karten gespielt.

In Spiel Nummer sieben wird „Tischtennis-Squash“ gespielt.

22.19 Uhr: Nach einer kleinen Werbeunterbrechung gibt es jetzt was für die Ohren. Wincent Weiss performet seinen Hit „Bleiben wir“.

22.05 Uhr: In der sechsten Rund geht es um TV-Sendungen. Bei „Wann war die Sendung?“ müssen beiden das Jahr der Erstausstrahlung tippen. Die Abweichung zur richtigen Antwort wird dem Konto der beiden gutgeschrieben. Ist das vielleicht ein Heimspiel für den erfahrenen Moderator oder kann Moritz Bleibtreu alle überraschen?

21.59 Uhr: Völlig fertig und aus der Puste fährt Johannes B. Kerner den Sieg dieses Spiels nach Hause. Damit geht er knapp in Führung.

21.36 Uhr: Auch das nächste Spiel wird draußen ausgetragen. Die beiden müssen von einem Schießstand zu einem zweiten Fahren. Bei jedem müssen sie drei Mal treffen. Wer zuerst vier Durchgänge lang als Erster fertig ist, gewinnt Spiel Nummer fünf.

Inhalt von Instagram anzeigen An dieser Stelle befindet sich ein externer Inhalt von Instagram der von unserer Redaktion empfohlen wird. Er ergänzt den Artikel und kann mit einem Klick angezeigt und wieder ausgeblendet werden. Ich bin damit einverstanden, dass mir dieser externe Inhalt angezeigt wird. Es können dabei personenbezogene Daten an den Anbieter des Inhalts und Drittdienste übermittelt werden. Mehr dazu in unserer Datenschutzerklärung

Als die beiden Kandidaten hören, wie oft sie die Runde für sich entscheiden müssen, fällt ihnen alles aus dem Gesicht. Denn die beiden sind ja auch nach dem Kart fahren völlig aus der Puste.

21.34 Uhr: Das Duell hätte spannender nicht sein können. Nachdem beide etwas Zeit gebraucht haben, um sich an das Kart zu gewöhnen, kann Moritz Bleibtreu die schnellere Zeit verzeichnen. Der neue Punktestand 6:4 für den Schauspieler.

20.54 Uhr: Ganz souverän sackt Johannes B. Kerner die drei Punkte ein. Dafür ziehen sich die Kandidaten um und verlassen gemeinsam mit Elton das Studio. Denn draußen werden sie gleich gegeneinander Kart fahren. Wer am Ende in drei Durchgängen die schnellste Runde gefahren ist, bekommt die Punkte.

20.50 Uhr: Nahtlos geht es weiter mit der dritten Spielrunde. Bei „Pylonen-Flip“ versuchen die Gegner abwechselnd eine Pylone so so flippen, dass sie auf einer festen Pylone landet. Wer in zehn Durchgängen mehr Treffer landet, bekommt die nächsten drei Punkte für das eigene Konto.

20.48 Uhr: Diese Runde geht an Moritz Bleibtreu, der mit 5:3 für sich entscheiden kann.

20.41 Uhr: Und wir sind wieder zurück mit Spiel Nummer zwei. Bei „Pärchen gesucht“ sehen die beiden ein aufgedecktes Memory-Spiel. Dabei ist eine Karte nicht verdeckt und die Kontrahenten müssen das Symbol nennen, welches nicht zwei Mal zu sehen ist. Wer als Erster fünf Punkte erspielt, gewinnt.

Bevor sie loslegen fragt Moritz Bleibtreu nochmal nach: „Also, dann sag ich, wenn eine Karte fehlt, das Symbol zum Beispiel Erdbeere?“ Nachdem Elton ihm das bestätigt und den ersten Durchgang startet, fällt dem Moderator plötzlich alles aus dem Gesicht. Ausgerechnet das Symbol der Erdbeere fehlt in Runde eins. „Wie sollen wir das den Zuschauern erklären?“, fragt er verzweifelt. Zugegeben: Das ist wirklich ein großer Zufall!

20.30 Uhr: Der erste Punkt geht auf das Konto von Johannes B. Kerner. Und schon geht die Sendung auch wieder in die Pause.

20.26 Uhr: Nachdem Elton nochmal kurz die Regeln erklärt, spielen die Gegner im Spiel „Dosen zertreten“ um den ersten Punkt. Wie der Name schon sagt, müssen Dosen mit dem Fuß so zertreten werden, dass die durch einen Schlitz in einen Behälter passen. Wer zu erst alle zehn Dosen zerkleinert hat, gewinnt die erste Runde.

Inhalt von Instagram anzeigen An dieser Stelle befindet sich ein externer Inhalt von Instagram der von unserer Redaktion empfohlen wird. Er ergänzt den Artikel und kann mit einem Klick angezeigt und wieder ausgeblendet werden. Ich bin damit einverstanden, dass mir dieser externe Inhalt angezeigt wird. Es können dabei personenbezogene Daten an den Anbieter des Inhalts und Drittdienste übermittelt werden. Mehr dazu in unserer Datenschutzerklärung

20.20 Uhr: Der erste Kandidat kommt ins Kölner Studio. Johannes B. Kerner ist höchstmotiviert und wie er selbst sagt: „Ich bin ehrgeizig aber nicht bissig.“

Und dann kommt auch schon der zweite Duellant zu Elton und Johannes. Moritz Bleibtreu gibt direkt zu Beginn zu, dass er einen großen Nachteil hat: Im Gegensatz zu dem Moderator, ist Moritz nicht an Publikum gewöhnt. Könnte ihm das zum Verhängnis werden? Wir sind gespannt und freuen uns auf Spiel Nummer eins!

20.15 Uhr: Pünktlich zur Primetime begrüßt Moderator Elton das Publikum in Studio und vor den Bildschirmen. Das Duell „Fernsehen gegen Kino“ besteht aus: Johannes B. Kerner gegen Moritz Bleibtreu. Schon der Vorspann verspricht einen spannenden Spieleabend, an dem sich die Gegner nichts schenken werden.

11.55 Uhr: Steht der Gewinner schon fest? Dass Johannes B. Kerner sich für nichts zu schade ist, hat er bereits in einer anderen ProSieben-Gameshow bewiesen. Im November 2018 überrascht der Showmaster bei Joko und Klaas‘ „Duell um die Welt“ alle. Er stellt sich damals der bis dato „härtesten und körperlich anstrengendsten Aufgabe in der ‚Duell um die Welt‘-Historie“: Auf dem höchsten Schornstein Europas muss er in 360 Meter Höhe ein Hemd bügeln. Ob ihm diese Extremerfahrung beim Duell gegen Moritz Bleibtreu zugutekommen wird? Wir dürfen gespannt bleiben.

09.22 Uhr: Na, schon mit Snacks und Getränken eingedeckt für das große TV-Duell heute Abend? Die Leckereien dürften am Samstagabend wieder bitter nötig sein. Treue „Schlag den Star“-Zuschauer wissen längst, dass die Sendung gerne mal länger als geplant läuft – hinzu kommen die zahlreichen Werbeunterbrechungen. Gerade Letztere sorgen regelmäßig für Frust beim ProSieben-Publikum.

Ein Twitter-Nutzer hat es sich im Dezember zur Aufgabe gemacht, mit einer Stoppuhr zu messen, wie viele Minuten insgesamt während der Ausstrahlung für Werbespots draufgehen. Das Ergebnis ist erschreckend. Demnach besteht die vierstündige Show zu einer Stunde, fünf Minuten und knapp 21 Sekunden aus reiner Werbung. „Echt krass“, kommentiert ein Nutzer schockiert.

Inhalt von Twitter anzeigen An dieser Stelle befindet sich ein externer Inhalt von Twitter, der von unserer Redaktion empfohlen wird. Er ergänzt den Artikel und kann mit einem Klick angezeigt und wieder ausgeblendet werden. Ich bin damit einverstanden, dass mir dieser externe Inhalt angezeigt wird. Es können dabei personenbezogene Daten an den Anbieter des Inhalts und Drittdienste übermittelt werden. Mehr dazu in unserer Datenschutzerklärung

Freitag, der 3. Februar

21.30 Uhr: Morgen ist es soweit! Dann spielen bei ProSieben Moritz Bleibtreu und Johannes B. Kerner um den Sieg. Während sich viele Fans der Sendung auf den Spieleabend am Samstag freuen, haben einige von ihnen aber auch eine böse Vermutung. Auf Facebook schreibt ein Zuschauer der Sendung: „Hoffentlich gibt’s nicht allzu viele Werbepausen!“ Ein anderer stimmt mit ein: „Mir geht die viele Werbung immer auf den Keks.“

Trotzdem ist die Sendung für zahlreiche Zuschauer absolutes Pflichtprogramm. Die Vorfreude ist groß, denn das letzte Duell von Joachim Llambi gegen DJ Bobo ist jetzt schon fast zwei Monate her.

Inhalt von Facebook anzeigen An dieser Stelle befindet sich ein externer Inhalt von Facebook, der von unserer Redaktion empfohlen wird. Er ergänzt den Artikel und kann mit einem Klick angezeigt und wieder ausgeblendet werden. Ich bin damit einverstanden, dass mir dieser externe Inhalt angezeigt wird. Es können dabei personenbezogene Daten an den Anbieter des Inhalts und Drittdienste übermittelt werden. Mehr dazu in unserer Datenschutzerklärung

Mehr News:

Bleibt abzuwarten, wer sich am Ende des Abends die 100.000 Euro schnappen wird und als Gewinner des abends nach Hause geht. Los geht es am Samstagabend (04. Februar) ab 20.15 Uhr auf ProSieben.