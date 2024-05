Eishockey-WM 2024: Slowakei – Deutschland im Live-Ticker: Mega-Start! DEB-Team holt ersten Sieg

Es wird wieder kalt! Am Freitag (10. Mai) beginnt die Eishockey-WM 2024 in Tschechien. Das Eishockey-Highlight des Jahres wird einmal mehr die Massen in die Arenen und vor die Fernseher ziehen.

Nach dem hervorragenden Abschneiden im vergangenen Jahr möchte das DEB-Team auch bei der Eishockey-WM 2024 wieder Richtung Medaillenplätze angreifen. Letztes Jahr holte Deutschland Silber, gelingt dieses Jahr sogar der ganz große Wurf?

Eishockey-WM 2024 – Slowakei – Deutschland im Live-Ticker

Für die deutsche Eishockey-Nationalmannschaft stehen zunächst in Gruppe B sieben Vorrundenspiele auf dem Programm. Zum Auftakt bekommt es das DEB-Team mit der Slowakei zu tun. Gegen die Slowaken bedarf es einer starken Mannschaftsleistung, wenn der Auftakt nach Maß verlaufen soll.

Slowakei– Deutschland 4:6 (0:0, 2:3, 2:3)

Tore: 0:1 Kahun, 0:2 Müller, 1:2 Hrivik, 2:2 Fehervary, 2:3 Kalble, 2:4 Michaelis, 3:4 Hudacek, 3:5 Pföderl, 3:6 Eder, 4:6 Sukel

ENDE! Das war’s! Perfekter Start für das deutsche Eishockeyteam. Nach anfänglichen Schwierigkeiten gewinnt Deutschland verdient mit 6:4 gegen die Slowakei und holt drei wichtige Punkte.

19. Min.: Wenige Sekunden vor dem Ende trifft Sukel hier doch noch. Nur noch 6:4 für Deutschland.

19. Min.: TOOOOOOOOOOOOOOR FÜR DEUTSCHLAND! Das ist die endgültige Entscheidung! Die Slowakei holt den Torhüter raus und das DEB-Team trifft durch Eder zum 6:3!

18. Min.: Noch knapp zwei Minuten sind es. Sollte nichts Wildes mehr passieren, sind das die ersten drei Punkte für das deutsche Team in dieser Gruppe B.

17. Min.: TOOOOOOOOOOOOOR FÜR DEUTSCHLAND! Das ist die perfekte Antwort auf den Anschluss der Slowakei. Pföderl stellt den alten Abstand wieder her. Ist das wichtig.

15. Min.: Und da ist der Anschlusstreffer! Die Slowaken machen es einfach zu stark. Hudacek fälscht den Puck ins deutsche Tor.

13. Min.: Die letzten sieben Minuten laufen. Die Slowaken machen jetzt auf, wollen den schnellen Anschlusstreffer. Für Deutschland ergeben sich dann mehr Räume und Chancen. Diese sollten genutzt werden, um den Sack hier zuzumachen.

10. Min.: Es gibt gleich drei Strafen: Bei den Deutschen muss Szuber zwei Minuten zuschauen. Die slowakischen Profis Slafkovsky und Pospisil kassieren ebenfalls eine Strafe.

10. Min.: Rudelbildung hinterm Tor der Deutschen! Starke Parade zunächst von Grubauer, der anschließend von einem Slowaken mit dem Stock mehrfach getroffen wird. Das wird definitiv eine Strafe geben.

9. Min.: Abseits! Das Tor zählt nicht. Starke Challenge der Deutschen. Es bleibt beim 4:2 für Deutschland.

9. Min.: Deutschland hat beim Tor eine Abseitsposition gesehen und schickt die Schiedsrichter an die Bildschirme. Zählt der Treffer doch nicht?

9. Min.: Die Slowakei ist wieder da! Hrivik trifft zum 3:4 und lässt seine Fans jubeln.

5. Min.: TOOOOOOOOOR FÜR DEUTSCHLAND! Was für ein Hammer-Start hier. Die Slowaken waren besser, aber das DEB-Team macht durch Michaelis das 4:2.

1. Min.: Die letzten 20 Minuten! Deutschland führt zum Start des 3. Drittels. Belohnen sich die Deutschen mit dem ersten Sieg?

ENDE des 2. Drittels! Was waren das für wahnsinnige zehn Minuten! Erst geht Deutschland mit 2:0 in Führung, kassiert dann in einer starken Phase der Slowaken zwei Tore und trifft weniger als 20 Sekunden vor dem Ende dann ein drittes Mal. So darf es gerne weitergehen.

19. Min.: TOOOOOOOR FÜR DEUTSCHLAND! Irre! In einer gewaltigen Offensivphase der Slowaken trifft das DEB-Team durch Kalble. Es geht doch mit einer Führung in die Pause. Rund 20 Sekunden vor dem Ende haut er das Ding da rein.

19. Min.: Das gibt es doch nicht! Fehervary trifft zum 2:2-Ausgleich. Das DEB-Team sieht dabei nicht gut aus und hätte mit einer Führung in die Pause gehen können. Jetzt kassieren sie innerhalb von zwei Minuten zwei Tore.

17. Min.: Die Slowakei drückt und trifft zum Anschluss. Nach einer offensiven Phase belohnen sich die Slowaken.

13. Min.: TOOOOOOOOOOOR FÜR DEUTSCHLAND! Die Geduld hat sich ausgezahlt. Jonas Müller erhöht auf 2:0 für das DEB-Team.

10. Min.: Das Tor zählt! Deutschlands Führung bleibt.

10. Min.: Zählt der Treffer doch nicht? Die Slowaken fordern die Schiris auf, sich das Tor nochmal anzuschauen. Der Torhüter soll nämlich von den Deutschen behindert worden sein.

10. Min.: TOOOOOOOR FÜR DEUTSCHLAND! Jetzt ist es endlich passiert. Kahun macht das 1:0 für das DEB-Team.

10. Min.: Jetzt gibt es die große Möglichkeit! Mehr als eine Minute ist das DEB-Team in doppelter Überzahl, weil die Slowaken gleich zwei Strafen innerhalb von kürzester Zeit bekommen. Das sind jetzt wichtige Minuten für die Deutschen.

9. Min.: Deutschland wird jetzt besser, hatte einige Top-Chancen nicht verwandelt. Es ist fast schon unglaublich, dass hier bislang noch keine Tore gefallen sind. Beide Mannschaften werden auch etwas ungeduldiger.

6. Min.: Die Slowaken sind stärker zurück, haben auch schon einige gute Möglichkeiten gehabt. Das DEB-Team tut sich sehr schwer, leistet sich immer wieder einige Unkonzentriertheiten.

1. Min.: Weiter geht’s im 2. Drittel! Fallen jetzt die ersten Tore?

ENDE 1. DRITTEL: Das waren die ersten 20 Minuten einer sehr ausgeglichen Partie zwischen der Slowakei und Deutschland. Chancen gab es auf beiden Seiten, aber noch sind keine Tore gefallen.

17. Min.: Deutschland ist wieder vollzählig und bleibt ohne Gegentor.

15. Min.: Nächste Strafe für Deutschland! Zwei Minuten ist das DEB-Team in Unterzahl.

11. Min.: Beide Teams sind mittlerweile wieder vollzählig, Tore sind aber keine gefallen.

7. Min.: Der Vorteil ist jetzt auch wieder schnell weg. Auch Deutschland bekommt eine Zeitstrafe.

6. Min.: Erste Zeitstrafe für Slowakei. Das DEB-Team ist jetzt zwei Minuten in Überzahl. Gute Möglichkeit, um in Führung zu gehen.

1. Min.: Irre! Was für ein Start. Fast trifft Deutschland hier nach nicht mal einer Minute. Doch der Puck geht nicht über die Linie.

16.19 Uhr: So startet Deutschland: Im Tor steht Grubauer. Davor spielen Wissmann, Müller, Pföderl, Michaelis und Ehliz.

16.12 Uhr: Mit Leon Draisaitl, Moritz Seider und Tim Stützle muss der DEB auf seine größten NHL-Stars verzichten. Darüber hinaus fehlen Marcel Noebels vom Meister Berlin sowie Mannheims Topverteidiger Leon Gawanke verletzungsbedingt.

15.19 Uhr: In rund einer Stunde geht es endlich los. Die Fans können es kaum abwarten. Wo wird das Spiel eigentlich übertragen? Hier bekommst du alle TV-Infos.

14.30 Uhr: Die Mannschaft von Cheftrainer Harold Kreis gehört als amtierender Vize-Weltmeister in Tschechien zum erweiterten Favoritenkreis. Im Vorjahr scheiterte das DEB-Team erst im Finale mit 2:5 an Kanada. Davor warf Deutschland auf dem Weg ins Endspiel unter anderem die USA und die Schweiz aus dem Turnier.

13.12 Uhr: In diesem Jahr besteht die deutsche Vorrunden-Gruppe aus folgenden Nationen: USA, Schweden, Slowakei, Lettland, Frankreich, Kasachstan und Polen.

Kanada, Finnland, Schweiz, Tschechien, Dänemark, Norwegen, Österreich und Großbritannien sind in der anderen Gruppe.

Die besten vier Teams der beiden Vorrunden-Gruppen qualifizieren sich anschließend für das Viertelfinale der WM-Endrunde. Danach wird im klassischen K.o.-Modus um die Medaillen gespielt.

12.22 Uhr: Vom 10. bis 26. Mai steht die Eishockey-WM 2024 auf dem Programm. 16 Nationen kämpfen dabei um den Titel. Als Spielorte stehen Prag und Ostrau bereit. In Prag wird in der O2-Arena gespielt, die 17.000 Zuschauern Platz bietet. Die Ostravar Arena in Ostrau ist mit 10.000 Plätze deutlich kleiner. Deutschland spielt heute in der Ostravar-Arena. Um 16.20 Uhr geht es los.

Freitag, 1o. Mai, 11.00 Uhr: Einen wunderschönen guten Morgen und herzlich willkommen zum Live-Ticker für das Auftaktspiel der DEB-Mannschaft bei der Eishockey-WM 2024 in Tschechien. Heute steht die Partie Slowakei – Deutschland an.