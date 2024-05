Eishockey-WM 2024 – Slowakei – Deutschland im Live-Ticker: Gelingt dem DEB-Team der Traumstart?

Es wird wieder kalt! Am Freitag (10. Mai) beginnt die Eishockey-WM 2024 in Tschechien. Das Eishockey-Highlight des Jahres wird einmal mehr die Massen in die Arenen und vor die Fernseher ziehen.

Nach dem hervorragenden Abschneiden im vergangenen Jahr möchte das DEB-Team auch bei der Eishockey-WM 2024 wieder Richtung Medaillenplätze angreifen. Letztes Jahr holte Deutschland Silber, gelingt dieses Jahr sogar der ganz große Wurf?

Eishockey-WM 2024 – Slowakei – Deutschland im Live-Ticker

Für die deutsche Eishockey-Nationalmannschaft stehen zunächst in Gruppe B sieben Vorrundenspiele auf dem Programm. Zum Auftakt bekommt es das DEB-Team mit der Slowakei zu tun. Gegen die Slowaken bedarf es einer starken Mannschaftsleistung, wenn der Auftakt nach Maß verlaufen soll.

+++ Live-Ticker aktualisieren +++

Slowakei– Deutschland -:- (-:-, -:-, -:-)

Tore: /

14.30 Uhr: Die Mannschaft von Cheftrainer Harold Kreis gehört als amtierender Vize-Weltmeister in Tschechien zum erweiterten Favoritenkreis. Im Vorjahr scheiterte das DEB-Team erst im Finale mit 2:5 an Kanada. Davor warf Deutschland auf dem Weg ins Endspiel unter anderem die USA und die Schweiz aus dem Turnier.

13.12 Uhr: In diesem Jahr besteht die deutsche Vorrunden-Gruppe aus folgenden Nationen: USA, Schweden, Slowakei, Lettland, Frankreich, Kasachstan und Polen.

Kanada, Finnland, Schweiz, Tschechien, Dänemark, Norwegen, Österreich und Großbritannien sind in der anderen Gruppe.

Die besten vier Teams der beiden Vorrunden-Gruppen qualifizieren sich anschließend für das Viertelfinale der WM-Endrunde. Danach wird im klassischen K.o.-Modus um die Medaillen gespielt.

Weitere News:

12.22 Uhr: Vom 10. bis 26. Mai steht die Eishockey-WM 2024 auf dem Programm. 16 Nationen kämpfen dabei um den Titel. Als Spielorte stehen Prag und Ostrau bereit. In Prag wird in der O2-Arena gespielt, die 17.000 Zuschauern Platz bietet. Die Ostravar Arena in Ostrau ist mit 10.000 Plätze deutlich kleiner. Deutschland spielt heute in der Ostravar-Arena. Um 16.30 Uhr geht es los.

Freitag, 1o. Mai, 11.00 Uhr: Einen wunderschönen guten Morgen und herzlich willkommen zum Live-Ticker für das Auftaktspiel der DEB-Mannschaft bei der Eishockey-WM 2024 in Tschechien. Heute steht die Partie Slowakei – Deutschland an.