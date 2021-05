„Schlag den Star“: Zuschauer nach Duell Geiss gegen Effenberg auf 180 – „Auf welchem Planeten lebt die?“

Es war das Duell der Luxus-Ladys: Bei „Schlag den Star“ treten Spieler-Gattin Claudia Effenberg und TV-Millionärin Carmen Geiss gegeneinander an.

Klar, dass sich die beiden „Schlag den Star“-Kontrahentinnen schon vor der Show nichts schenken. Auch klar, dass Carmen Geiss nicht einfach mit dem Linienflieger zum Duell nach Köln reist. Für den „Die Geissens“-Star muss es schon etwas heimeliger sein.

Auch in der Show selbst zeigten sich die beiden Frauen eher abseits von der „normalen“ Welt, patzten bei vielen Fragen. Das brachte viele „Schlag den Star“-Zuschauer auf die Palme.

„Schlag den Star“: Carmen Geiss sorgt mit Fotos für Diskussionen

So reiste Carmen Geiss luxuriös im Jet nach Köln und ließ es sich nicht nehmen, direkt noch ein paar Fotos via Instagram an ihre Fans zu schicken. Da sehen wir Carmen Geiss mit schickem Blazer und dem „Ich mach dich fertig“-Blick im Jet sitzen.

Das ist Carmen Geiss:

Carmen Schmitz wurde am 5. Mai 1965 in Köln geboren

Im Jahr 1982 wurde sie zur „Miss Fitness“ gewählt

1994 heiratete sie den Unternehmer Robert Geiss

Das Paar hat zwei Töchter: Davina Shakira (*2003) und Shania Tyra Maria (*2004)

Zusammen sind sie seit 2011 die Hauptdarsteller in der RTL2-Show „Die Geissens – eine schrecklich glamouröse Familie“

Für die Sendung sang Carmen Geiss den Titelsong „Jet Set“

Die Geissens besitzen ein beachtliches Vermögen

Doch es scheint, als würden die Fotos ihren Zweck ein wenig verfehlen. Den Fans ist nämlich etwas aufgefallen. „Liebe Carmen, hast du mal das Bild gecheckt???“, fragt eine Followerin der 56-Jährigen. Doch was meint sie nur? Das kann eine andere Followerin konkretisieren.

„Schlag den Star“: Fans kritisieren DIESES Detail

„Liebe Carmen, sehr unvorteilhaft das Bild mit dem offenen Schritt...“. So sitzt Carmen Geiss mit weit gespreizten Beinen auf ihrem Sessel. Es scheint, als würden die Fans das nicht wirklich attraktiv finden.

Carmen Geiss dürfte es egal sein, sie ist in Gedanken schon bei „Schlag den Star“. „Jetzt komme ich mal wieder in meine alte Heimat, ich war lange nicht mehr da. Dank 'Schlag den Star' sehe ich mal meinen so geliebten Kölner Dom wieder. Ich freue mich auf morgen Abend und ich hoffe, ihr seid alle dabei“, hofft die Frau von Robert Geiss auf die Unterstützung ihrer Fans.

„Schlag den Star“: ER stiehlt Carmen Geiss fast die Show

Doch nicht nur die Fans, auch Ehemann Robert Geiss will seine Frau unterstützen. So hat die ganze Familie Carmen Geiss ins ProSieben-Studio begleitet.

Während der Sendung hält sich der Millionär dann auch nicht zurück. Immer wieder kommentiert er die Spiele, sorgt dafür, dass sich die 56-Jährige mehrmals zu ihm umdreht. Das nervt viele Zuschauer – außerdem fühlen sie sich an jemand anderes erinnert.

Robert Geiss begleitete Carmen zu „Schlag den Star“ – und fiel dabei nicht gerade positiv auf. (Archivfoto) Foto: imago images / Eibner

So gibt es auf Twitter mehrere Kommentatoren, die sich durch den echten Robert Geiss an seine Parodie-Version von Max giermann bei „Switch reloaded“ erinnert fühlen. „Die Männer der beiden Damen, sehen irgendwie beide aus, wie ihre eigene Parodie“, schreibt einer. Ein anderer freut sich, „dass man bei dieser Kameraeinstellung Carmen sehen kann, und gleichzeitig auch Roberts Reaktionen.“ Ein weiterer Zuschauer hätte Robert dagegen am liebsten als Kommentator gehabt.

„Schlag den Star“: Zuschauer entnervt

Vielleicht wäre Rooobert auch als Kandidat eine bessere Wahl gewesen. Denn weder seine Frau Carmen noch Claudia Effenberg konnten sich so wirklich mit Ruhm bekleckern. Die eine (Carmen Geiss) verwechselte „Tote Hosen“-Frontmann Campino mit „Rammstein“-Sänger Till Lindemann. Die andere (Claudia Effenberg) wusste nicht Elon Musk und Jeff Bezos zuzuordnen.

Das führte dazu, dass einige Zuschauer dezente Nervenzusammenbrüche bei Twitter bekamen. „Bezos und Tesla. Kenn ich nicht?? Auf welchem Planeten lebt die Effenberg?“, fragte beispielsweise ein Twitter-User.

Zum Schluss konnte sich übrigens Carmen Geiss durchsetzen. Um 1.38 Uhr gingen die letzten Punkte an die Luxuslady aus Monaco.

Am Sonntag startet der „Fernsehgarten“ in die neue Saison. Zuvor gab uns Andrea Kiewel eines ihrer seltenen Interviews.