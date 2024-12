Kurz nach „Schlag den Star“ gibt es kein Zurück mehr – jetzt ist es offiziell

Bei „Schlag den Star“ traten an diesem Samstagabend (28. Dezember) wieder zwei Promis im Kampf um 100.000 Euro an. Schlagerstar Stefan Mross duellierte sich mit Comedian Bülent Ceylan – und scheitert.

Mit 72:19 Punkten holt sich Bülent Ceylan den deutlichen Sieg bei „Schlag den Star“ und ist um 100.000 Euro reicher. Wie das bei den Zuschauern ankam, wird am Tag nach der Ausstrahlung deutlich.

„Schlag den Star“: ProSieben erreicht die Nachricht

Bereits nach wenigen Spielrunden war der Vorsprung des Comedians deutlich. Viele Zuschauer vermuteten bereits, dass er sich durch diese Leistung den Sieg holen könnte. War das eventuell ein Grund für die ernüchternde Quote? Wie das Branchenmagazin DWDL berichtet, sahen nämlich insgesamt nur 1,26 Millionen Menschen zu.

+++ „Schlag den Star“: Bülent Ceylan verrät – dieser Plan lässt Stefan Mross alt aussehen +++

In der Zielgruppe der 14- bis 49-Jährige sah es nicht besser aus. Dort konnte man mit 0,41 Millionen Zuschauern und 9,6 Prozent Marktanteil nicht an die gewohnten Erfolge anknüpfen. Das könnte mitunter auch an der direkten Konkurrenz für das Duell zwischen Bülent Ceylan und Stefan Mross liegen.

„Schlag den Star“ im Showduell

Die ARD ging nämlich ebenfalls mit einer Show an den Start. In „2024 – Das Quiz“ präsentierte Moderator Kai Pflaume die Geschehnisse der letzten Monate in Quizform. Dort sahen insgesamt 4,99 Millionen Menschen zu und sicherte dem Sender somit 21,8 Prozent Marktanteil.

+++ Hartes Training für „Schlag den Star“ – Stefan Mross wird zum Muskelprotz +++

Der Tagessieg in der Primetime geht allerdings an das ZDF und dem Krimi namens „Ostfriesennacht“. 6,44 Millionen Menschen saßen dabei vor den Bildschirmen. Mit 25,8 Prozent Marktanteil stellte man die Konkurrenz locker in den Schatten.

Mehr Nachrichten haben wir heute hier für dich zusammengestellt:

ProSieben zeigt die Ausgabe von „Schlag den Star“ mit Bülent Ceylan und Stefan Mross nach TV-Ausstrahlung in der Mediathek bei Joyn.