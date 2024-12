„Schlag den Star“: Bülent Ceylan verrät – dieser Plan lässt Stefan Mross alt aussehen

In einer neuen Ausgabe von „Schlag den Star“ treffen der Comedian Bülent Ceylan und der Volksmusiker Stefan Mross in der beliebten TV-Show aufeinander. In bis zu 15 spannenden Spielrunden kämpfen die beiden Entertainer um den Sieg und ein Preisgeld von 100.000 Euro.

Für Bülent Ceylan ist es bereits die dritte Teilnahme an der Show, und diesmal strebt er entschlossen seinen ersten Sieg an. In einem Interview mit „BILD“ verriet er seine Strategie: Er setzt auf eine Kombination aus Wissen und körperlicher Fitness, um seinen Gegner zu besiegen. Dabei sieht er seine Stärke vor allem in der Vielseitigkeit, während er Mross im musikalischen Bereich im Vorteil wähnt.

„Schlag den Star“: Alles kann, nichts Mross

Während Stefan Mross intensiv im Fitnessstudio trainiert, setzt Ceylan auf eine ausgewogene Ernährung und betont, dass neben körperlicher Stärke auch geistige Fitness entscheidend sei. „Ich bleibe ruhig, ruhe mich aus und schlafe viel. Das gibt mir den Ausgleich für die Show. Ich war ja schon oft dabei, habe aber nie gewonnen. Das soll sich jetzt ändern, denn alle guten Dinge sind drei“, verrät er.

Seine konkrete Vorbereitungsstrategie sieht wie folgt aus: „Ich lege mich aufs Bett, mache die Augen zu und dann möglichst geräuschlose sechs bis sieben Stunden Heia.“ Bülent Ceylan trainiert lieber sein Gehirn als seinen Körper. Vor allem in einer Disziplin sieht er sich klar im Vorteil: „Beim Kopfrechnen konnte mir keiner was vormachen. Das hat sogar meine Frau gesagt. Sie war stolz, obwohl ich verloren habe, dass ich beim Rechnen der King gewesen bin.“ Wenn es hingegen um Autos geht, sieht er seinen Kontrahenten klar im Vorteil. „Er fährt ja seinen Tourbus selbst, mit großen Maschinen kennt er sich also aus. Wenn es ums Einparken oder Rangieren geht, da sehe ich Stefan schon jetzt vorn.“

„Schlag den Star“: Alle guten Dinge sind drei

Angst vor Stefan Mross hat Bülent Ceylan nicht. Beide verstehen sich gut. „Wir sind ja ungefähr im gleichen Alter und beide Entertainer. Das wird eine coole Show. Ich bin mir sicher, dass Stefan Deutschland zeigen will, was er kann. Mein Motto bleibt aber: Alles kann, nix Mross.“ Bülent Ceylans Sieg-Strategie lautet: „Ich werde meinen Ehrgeiz, zumindest in den ersten Spielen, dosiert nutzen. Ich möchte mich nicht gleich verausgaben. Spannend wird es immer zum Schluss.“

Die Fans beider Künstler dürfen sich auf ein unterhaltsames Duell freuen, das sowohl körperliche als auch geistige Herausforderungen beinhaltet. Die Kombination aus Comedy und Volksmusik verspricht abwechslungsreiche und spannende Momente. Ob Bülent Ceylan seinen ersten Sieg bei „Schlag den Star“ erringen kann oder ob Stefan Mross die Oberhand behält, bleibt abzuwarten. Eines ist sicher: Es wird ein packender Abend mit vielen Überraschungen.

ProSieben überträgt die Ausgabe von „Schlag den Star“ mit Bülent Ceylan und Stefan Mross am 28. Dezember um 20.15 Uhr live auf ProSieben und Joyn.