Hartes Training für „Schlag den Star“ – Stefan Mross wird zum Muskelprotz

Jetzt wird’s ernst bei „Schlag den Star“! ARD-Lieblingsmoderator Stefan Mross, bekannt aus „Immer wieder sonntags“, stellt sich am Samstagabend (28. Dezember) dem ultimativen TV-Duell gegen Comedian Bülent Ceylan (48). Und er kommt nicht unvorbereitet: Die Mross-Muckis sind in Bestform!

Mross gibt sich im „Bild“-Interview siegessicher: „Ich finde es mutig von Bülent, dass er nach zwei Niederlagen noch einmal in der Show antritt und dann auch noch gegen mich. Bei allem Respekt für Bülent, aber ich habe vor, diesen Kampf zu gewinnen und ihn zu schlagen!“ Da spricht ein Mann, der weiß, was er will!

„Schlag den Star“: Kein Essen nach 17 Uhr

Seit Wochen werkelt Mross an seiner Fitness. Die Waage zeigt jetzt 86 Kilo, sein persönliches Idealgewicht, nachdem er stramme fünf Kilo abgespeckt hat. Sein Erfolgsgeheimnis? Dreimal die Woche rackert er sich drei Stunden im Fitnessstudio ab – schweißtreibend und effektiv! Besonderes Highlight: das Boxen. „Das ist gut für Geist, Seele und Körper“, so der Moderator gegenüber „Bild“.

Mross weiter: „Man kann sich beim Boxen so richtig verausgaben und auch mental alles rauslassen.“ Doch nach zehn Minuten ist selbst er platt. Beim Cardio auf dem Ergometer lässt er seine Werte checken – schließlich sollen die Herzinfarkte von Vater und Großvater nicht zur Familientradition werden. Auch beim Krafttraining zeigt Mross Biss. Mit zehn Kilo auf jeder Hantel formt er seinen Bizeps. „Durch Kontinuität habe ich mir in kurzer Zeit die Muckis antrainiert“, so der Schlager-Star.

Die Ernährung? Streng proteinreich und kohlenhydratarm, ab 17 Uhr gibt’s nix mehr. Doch einmal die Woche ist Cheat-Day angesagt – dann darf es auch mal ein saftiger Schweinsbraten sein!

Und was sagt seine Freundin Eva Luginger? „Sie ist stolz und wünscht sich, dass ich jetzt immer so in Form bleibe. Sie möchte ja auch keinen Spargel-Tarzan zum Freund“, erklärt Mross.

ProSieben zeigt eine neue Ausgabe von „Schlag den Star“ am Samstagabend (28. Dezember) ab 20.15 Uhr.