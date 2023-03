Sat.1 erfüllt Wunsch der Zuschauer – SIE sind endlich zurück

Der Sender Sat.1 überrascht die Zuschauer mit einer großen Veränderung im Programm. In Zukunft sollten sich alle Fans von Film-Klassikern den Donnerstag rot im Kalender eintragen. Ab sofort gibt es bei Sat.1 nämlich zur Primetime Klassiker aus alten Tagen.

Dabei ist nicht die Rede von alten schwarz-weiß Streifen aus den 50ern. Vielmehr zeigt der Sender in der neuen Rubrik „Der Sat.1 FilmFilm Klassiker“ jeden Donnerstag einen Film, die 2009 und 2016 schonmal bei Sat.1 liefen.

Sat.1 bringt DIESE Klassiker zurück

Der Grund für die Umplanung und die neue Sendereihe sei, dass Sat.1 im Bereich Fiction schwächelt. In einem Interview mit „DWDL“ erklärte Senderchef Daniel Rosemann einst: „Immer mal wieder eine einzelne Serie oder mal einen Film einzustreuen – das ist keine Strategie. Wir müssen davon überzeugt sein, dass wir mit unterschiedlichen Stoffen eine Fiction-Strecke im Programm bauen können. Davon sind wir im Moment ein Stück entfernt.“

Jetzt folgt die große Änderung: Bis Ende April können Zuschauer Filme, wie „Die Tänzerin und der Gangster – Liebe auf Umwegen“ mit Sarah Engels (23. März) oder „Schlimmer geht immer“ mit Manuel Cortez (30. März) zur Primetime sehen. Doch auch die Erfolgsreihe „Die Wanderhure“ oder „Die Hebamme“ sind geplant.

Sat.1: Zuschauer sollen Wunsch geäußert haben

Wer gute Quoten will, muss sich zwangsläufig nach den Interessen der Zielgruppe richten. Aus diesem Grund wirft Sat.1 jetzt das Programm um, so der Sat.1-Sprecher Christoph Körfer: „Auf unseren sozialen Kanälen, in Mails und Briefen wünschen sich unsere Zuschauer immer wieder die alten Sat.1-Movies. Jetzt bündeln wir große Hits aus der Vergangenheit donnerstags in der Reihe ‚Der SAT.1 FilmFilm Klassiker‘.“

