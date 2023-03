Sat.1: Nach Aus von Frank Rosin – „The Taste“-Moderatorin Angelina Kirsch findet deutliche Worte

Moderatorin Angelina Kirsch ist seit 2020 aus der Sat.1-Show „The Taste“ nicht mehr wegzudenken. An der Seite der Starköche Alex Kumptner, Alexander Herrmann, Frank Rosin und Tim Raue führt sie seit Staffel acht durch die Koch-Sendung und gilt als absoluter Publikumsliebling.

Ab dem 22. Februar 2023 zeigt Sat.1 einen Ableger der Show, in der die Kandidaten ausschließlich Desserts auf ihre weißen Löffel zaubern dürfen. Bei „The sweet Taste“ sehen die Zuschauer dabei die gleichen Coaches, wie bei dem ursprünglichen Format. Und auch Angelina Kirsch übernimmt wieder die Moderation.

Doch einen bitteren Beigeschmack gibt es trotzdem: Nachdem er seit der ersten Staffel mit dabei ist, verabschiedet sich Frank Rosin nach seiner Teilnahme bei dem Ableger aus dem „The Taste“-Universum. In einem Interview mit der Redaktion spricht Angelina Kirsch über diesen Abschied, ihr Umgang mit Hasskommentaren und die süßen Versuchungen bei „The sweet Taste“.

Sat.1-Star Angelina Kirsch über „ihre Alphaköche“

Wie kam es zu dem Ableger und was halten Sie davon?

Wir alle lieben Süßes, ganz besonders unsere Coaches! Aber wenn es darum geht, süße Löffel zu produzieren, kommen unsere Alphaköche gern mal ins Taumeln. Da neue Herausforderungen bekanntlich ganz besonders aufregend sind, haben wir ihnen diese Freude gemacht (lacht), und mal ehrlich, wer nimmt nicht gern Dessert?!

Welche Herausforderung haben Coaches und Kandidaten im Gegensatz zu der ursprünglichen Sendung?

In dieser Sendung geht es um die süßen Versuchungen im Leben. Es warten spannende Aufgaben, die es Coaches und Kandidat:innen nicht ganz leicht machen, sie auf den stets süßen Löffeln umzusetzen.

Sie sind ja jetzt schon seit Staffel Acht dabei. Was macht „The Taste“ Ihrer Meinung nach so besonders?

Ich finde, dass es die spannendste Kochshow überhaupt ist, da es hier wirklich um den einen Geschmack auf dem einen Löffel geht. Es gibt nicht die Möglichkeit, sich wie von einem Teller, noch einen zweiten Bissen zur Beurteilung zu holen. Hier gibt es nur diese eine Chance und die kleinste Nuance entscheidet.

Wer ist ihr persönlicher Lieblings-Coach?

Für mich sind es alle meine Alphaköche (lacht). Ich schätze sie alle, denn jeder von ihnen ist so einzigartig: Alexander Hermann ist unser George Clooney der Küche, der als ‚Gründungsmitglied‘ von ‚The Taste‘ genau weiß, worauf es auf dem Löffel ankommt. Alex Kumptner lässt mit seiner empathischen Art seinen Kandidat:innen besonders viel Raum, um sich zu entfalten und sich weiterzuentwickeln. Tim Raue ist als einer der weltbesten Köche ein absoluter Mentor, bei dem jeder sehr viel lernen kann, nicht zuletzt Ordnung beim Kochen (lacht). Frank Rosin ist eine absolute Urgewalt, der für den Löffel brennt und dieses Feuer auf jede:n seiner Kandidat:innen überträgt. Neu im ‚The Taste‘-Team ist Nelson Müller. Er schafft es mit seiner souveränen Art, seinen Kandidat:innen den Rücken zu stärken und sie als erfolgreicher Sternekoch zu inspirieren. Sie alle verbindet die Leidenschaft für die Sendung, was Besseres können wir uns doch nicht wünschen!

Das „The Taste“-Team steht schon seit 2020 gemeinsam vor der Kamera. Foto: Sat.1 / Jens Hartmann

Es ist im „The Taste“-Universum die letzte Zusammenarbeit mit Frank Rosin. Wird er Ihrer Meinung nach in der Jury fehlen? Oder ist Nelson Müller ein würdiger Nachfolger?

Wie eben beschrieben, haben alle unsere Coaches ihre ganz eigenen Eigenschaften und natürlich wird Frank fehlen. Er war von Anfang an bei ‚The Taste‘ dabei und hat die Sendung mitgeprägt. Mit Nelson kommt ein spannender und ganz anderer Charakter in die Truppe. Ich denke, er tritt in große Fußstapfen und wird sich in seine neue Aufgabe als Coach gut reinfuchsen. Schließlich ist auch er Sternekoch und bringt eine Menge toller Erfahrungen mit, die er seinen Schützlinge vermitteln kann.

Welcher Kandidat aus den vergangenen Jahren ist Ihnen besonders in Erinnerung geblieben?

Oh das ist schwer, wir haben so viele Charakterköch:innen bei uns gehabt. Natürlich denke ich da an unsere Gewinner:innen wie Lars und Paula, aber auch an unsere besonders lustigen Kandidat:innen wie Robin oder Luke. Auch die Herzensköch:innen fallen mir ein, wie Sabine und Heike. Die Naturtalente wie Daniel oder Yassin. Ich könnte ewig so weitermachen.

Sat.1-Star Angelina Kirsch ist Curvy-Model

Sie sind neben der Moderation auch ein gefragtes Curvy-Model und legen Wert auf Bodypositivity. Wie haben Sie sich selbst und ihren Körper lieben gelernt? Bzw. mussten Sie das überhaupt?

Ja, natürlich hat der Gesellschaftsdruck auch vor mir damals nicht Halt gemacht und auch ich musste lernen, meinen Körper zu lieben. Gerade in der Pubertät fällt es uns allen ja nicht leicht, uns so zu akzeptieren und zu lieben, wie wir sind. Meine Mama war damals eine große Hilfe für mich, weil sie mir beigebracht hat, dass wir Menschen alle unterschiedlich sind und sein dürfen. Ich habe ihr damals zum Glück gut zugehört und habe so meinen eigenen positiven Weg mit mir selbst gefunden.

Finden Sie, dass das Thema Bodypositivity gesellschaftlich ausreichend etabliert ist?

Ich finde, dass es einfach noch ein zu besonderes und brisanten Thema ist! Ich wünsche mir in dem Bereich einfach viel mehr Selbstverständlichkeit!

Wie gehen Sie als Person des öffentlichen Lebens mit Hasskommentaren gegen Sie um?

Ich sehe das sehr gelassen. Als Person, die sich der Öffentlichkeit so zeigt wie ich, muss man einfach damit rechnen, dass da auch mal Gegenwind kommt. Ich kann und muss nicht jedem gefallen, genauso wenig gefällt mir jeder. Das ist in Ordnung! Bekomme ich Hasskommentare oder Nachrichten, kann ich das gut wegstecken, denn oft sind die Menschen, die dahinter stehen, unglücklich mit sich selbst. Es ist zwar nicht okay, das an anderen auszulassen, aber ich kann es eben so einordnen und dann interessiert es mich auch nicht weiter. Ich stehe zu 100 Prozent hinter dem, was ich tue und dadurch kann mich nur äußerst selten etwas wirklich verunsichern, was jemand anders sagt.

Was steht zukünftig noch bei Ihnen auf der Agenda?

Jetzt freue ich mich erstmal auf die Ausstrahlung von ‚The sweet Taste‘ und auf die nächste ‚The Taste‘-Staffel im Sommer! Auf der Mode- und Modelseite bleibt es auch weiterhin spannend, und ich freue mich auch über jeden Tag mit meinen Lieben und meinen Fellnasen (Kater und Pferd) zuhause.

Mehr News:

Das neue Format „The sweet Taste“ geht dem ab 22. Februar 2023 mittwochs um 20:15 Uhr in SAT.1 und auf Joyn an den Start. Wann die neue Staffel „The Taste“ starten wird, ist auch schon bekannt. Ab Sommer gibt es die neuen Folgen bei SAT.1 und auf in der Mediathek auf Joyn.