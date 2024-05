Lena Meyer-Landrut: Plötzlich kann sie sich bei „The Voice Kids“ nicht zurückhalten

In der Sat1-Sendung „The Voice Kids“ wird es so langsam ernst. Nur noch wenige Talente kämpfen um den heißbegehrten Sieg. In Folge 8 der Gesangshow stehen die Sing-Offs an, die letzte Phase vor dem Finale. „Es ist sehr, sehr spannend, weil es sozusagen das Halbfinale ist“, gibt Coach Alvaro Soler zu verstehen. Bei dem ganzen Nervenkitzel kann es auch mal zu emotionalen Auftritten kommen. Vor allem Coach Lena Meyer-Landrut ist bei einem Kandidaten den Tränen nahe.

Lena Meyer-Landrut: Auftritt sorgt für Gefühlsausbruch

In den Sing-Offs müssen die Kandidaten von „The Voice Kids“ noch einmal das Lied aus den Blind-Auditions performen, was den ultimativen Vergleich ermöglicht. Damit kann der Fortschritt der jungen Talente ermittelt werden. In Team Lena treten am Freitagabend Miray, Bjarne, Lina und Anand gegen Maris an.

+++Lena Meyer-Landrut von Zweifel geplagt: „Du kannst doch gar nichts so richtig“+++

Mit seinem Song „Freiheit“ reißt der junge Sänger nicht nur die Zuschauer vom Hocker. Die melodische Ballade, von Maris selbst auf der Gitarre begleitet, berührt das Herz von Coach Lena Meyer-Landrut. „Ich finde, das kann man nicht besser machen“, urteilt sie sofort nach der Performance ihres Schützlings und wischt sich verstohlen eine Träne aus dem Gesicht. „Ich finde, dass du diesen Song unglaublich interpretierst“, so die „Satellite“-Interpretin weiter.

Für den 12-Jährigen ist die Sat1-Show eine ganz besondere Erfahrung. Denn er startete in Team Wincent Weiss und kam in der letzten Ausgabe der Sing-Offs nicht weiter. Doch die anderen Coaches konnten das junge Gesangstalent noch nicht ziehen lassen und holten ihn mit einem „Steal-Deal“ zurück zu „The Voice Kids.“ Dabei wollte die Jury den Kandidaten unbedingt behalten, sodass jeder um ihn kämpfte.

Maris entschied sich aber letztendlich für Team Lena Meyer-Landrut und konnte dort sein weiteres Können unter Beweis stellen. Wie es für den 12-Jährigen weitergeht, erfahren gespannte Zuschauer freitags zur Primetime um 20.15 Uhr auf Sat1.