Kabel 1: Auflage bringt Camper aus der Fassung – fällt der Ausflug ins Wasser?

Mit den steigenden Temperaturen stellt sich auch bei den Campingfans wieder Freude ein. Die Stellplätze füllen sich, zwischen den Parzellen wird wieder ausgiebig gefeiert und Urlaub gemacht. Grund genug für Kabel 1, begeisterte Outdoor-Enthusiasten auf ihrer Reise ins Abenteuer zu begleiten. Doch drei Frohnaturen aus der Pfalz stehen bei der Ankunft auf ihrem Hausboot vor einer Herausforderung.

Kabel 1-Show: Lässt diese Nachricht den Urlaub ins Wasser fallen?

Die einen stehen als Dauercamper alljährlich auf dem Platz, die anderen zieht es erst wieder in den Sommermonaten in ihre Wohnwagen – Kabel 1 begleitet sie alle! Mama Jessica, Tochter Shakira und Oma Marion strotzen schon wieder vor Urlaubslust und haben sich für ihren Trip etwas ganz Besonderes einfallen lassen: Mit dem Camper soll es auf ein Hausboot gehen. Dazu muss einer aus dem drei Generationenteam jedoch als Fahrer herhalten. Kein Problem für Tochter Shakira, die sich bereits mit einem YouTube-Tutorial in die Welt der Kapitäne eingelesen hat. Hätte sie jedoch geahnt, was auf sie zukommt, hätte sie den Job ganz schnell wieder an den Nagel gehängt.

Zunächst reist das Dreiergespann in Brandenburg für ihr Camping-Floß an. Bevor die Mädels in der Kabel 1-Show jedoch Ruhemomente auf dem Wasser genießen können, muss ein Charterschein bestanden werden. Tochter Shakira, die sich schon im Vorhinein zur Bootsführerin erklärt hat, ist hellauf begeistert.

Nach einigen Anlaufschwierigkeiten läuft alles wie am Schnürchen, Lehrer Ronny ist ebenfalls von den Fähigkeiten Shakiras überrascht. Doch zum Abschluss bekommt die Kapitänsschülerin eine Nachricht, die ihr so gar nicht gefällt. Denn Marions Enkelin darf das Hausboot nur mit null Prozent Promille steuern. Das erntet gehässiges Lachen von Jessica und ihrer Mutter und entsetzte Blicke von Shakira. Ob sich die Kabel 1-Kandidaten wohl an die Auflagen halten werden?

Wie sich der Dreigenerationen-Haushalt auf dem Hausboot schlagen wird, erfahren gespannte Zuschauer bei „Yes we camp!“ zur Primetime um 20.15. Uhr auf Kabel 1 oder in der Joyn-Mediathek