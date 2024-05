Sky verkündet Bundesliga-Coup – jetzt ist es offiziell

Der Bundesliga-Samstag war für Sky ein toller Erfolg. Womöglich hat der Pay-TV-Anbieter selbst nicht damit gerechnet, solche Quoten mit den Spielen am Nachmittag einzufahren.

Obwohl das Spiel der Bayern in Stuttgart auch im Free-TV lief, holte Sky mit der Partie starke Zuschauerzahlen. Die nun verkündeten Bundesliga-Quoten zeigen: Die Partnerschaft mit Sat.1 hat den Bezahlsender keinerlei Reichweite gekostet. Der Höhenflug geht weiter.

Sky feiert Bundesliga-Erfolg

Die Bundesliga ist und bleibt der Einschalt-Garant von Sky. Schon in den letzten Wochen hatte der Pay-TV-Riese mit seinem „Baby“ starke Quoten eingefahren. Jetzt dürfte man von einem leichten Rückgang ausgegangen sein. Ein letztes Mal durfte Sat.1 dank einer Kooperation ein Spiel am Samstagnachmittag live im Free-TV zeigen. Die parallele Übertragung im frei empfangbaren Fernsehen dürfte Sky einige Zuschauer gekostet haben, oder etwa nicht?

Die Zahlen, die Sky soeben verkündete, beweisen das Gegenteil. Trotz der „Konkurrenz“ holte der Anbieter nicht minder starke Reichweiten als bereits an den letzten Spieltagen. 1,15 Millionen Menschen schalteten bei Konferenz und Einzelspielen ein. Das sind nur unwesentlich weniger, als „Ran“ ohne Bezahlschranke aufweist (1,43 Mio.). Sat.1 brachte die Bundesliga 14 Prozent Marktanteil in der Zielgruppe der 14-49-Jährigen. Sky kam auf satte 24,1 Prozent.

Starke Quoten dank BVB und FCB

Zur Wahrheit gehört aber auch: Die Bundesliga war am Samstagnachmittag attraktiv wie selten. Sowohl Borussia Dortmund (5:1 gegen Augsburg) als auch Bayern München (1:3 in Stuttgart) spielten zur Primetime um 15.30 Uhr. Dass beide Publikumsmagneten zeitgleich antreten, kommt äußerst selten vor. Am Abend brachte es das „Topspiel“ zwischen Köln und Freiburg (1:1) auf maue 480.000 Zuschauer.

Mehr News:

Frohe Kunde gab es für Sky auch im Unterhaus. Die Zweite Liga brachte es dank des Hamburg-Derbys zwischen HSV und St. Pauli ebenfalls auf satte Zahlen. 9,5 Prozent Marktanteil bei der Zielgruppe gab es damit am Freitagabend. 810.000 Fans schalteten am Freitag die 2. Bundesliga ein.