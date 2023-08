Sat.1 präsentiert neue Serie: ZDF-Zuschauer werden genau hinsehen

Nach einem anstrengenden Arbeitstag gibt es kaum etwas Schöneres, als sich mit einer Tüte Chips auf die Couch zu setzen und den Fernseher einzuschalten. Neben dem altbekannten Fernsehprogramm, werden auch immer mal wieder neue TV-Serien zu Zuschauerlieblingen. Diese Hoffnung hegt auch der Sender Sat.1 und gibt dem neuen Serienformat „Die Landarztpraxis“ einen Sendeplatz am Vorabend.

Schauspielerin Caroline Frier – die Schwester von Comedy-Star Anette Frier – wird die Rolle der Dr. Sarah König zum Leben erwecken. Die 40-Jährige ist aus der Welt des Fernsehens nicht mehr wegzudenken, begeisterte in Serien wie „Danni Lowinski“, „Alles was zählt“ oder „Hand aufs Herz“ die Zuschauer. In ihrer neuen Rolle verschlägt es die Serienfigur Dr. Sarah König aufs Land. Doch was können die Zuschauer des neuen Formats erwarten?

Sat.1-Serie: Das kommt Fans doch bekannt vor

Nach einem turbulenten Leben in Berlin entscheidet sich Dr. Sarah König dazu, aufs Land zu ziehen. Das idyllische Wiesenkirchen am Ufer des Schliersees ist nun das neue zu Hause der alleinerziehenden Mutter. Die Ärztin wagt gemeinsam mit ihrer Tochter Leo (gespielt von Katharina Hirschberg) einen Neuanfang und gewinnt die Menschen des bayerischen Ortes schnell für sich. Doch wie das Leben so spielt, verdrehen Jugendfreund und Landarzt Dr. Fabian Kroiß (gespielt von Oliver Franck) und Bergretter Max Raichinger (gespielt von Alexander Koll) der Ärztin und Mutter den Kopf. Doch damit nicht genug – die alleinerziehende Mutter scheint ein brisantes Geheimnis mit in die bayerische Idylle gebracht zu haben, das für viel Drama sorgen könnte.

Fans der ZDF-Serie „Der Bergdoktor“ werden das neue Sat.1 Format vermutlich mit kritischem Blick betrachten. Schließlich lassen sich einige Parallelen der beiden Serien feststellen. Neben medizinischem Fachpersonal, das auf jede Frage eine Antwort bereit hält, werden auch in „Die Landarztpraxis“ private Dramen in malerischer Natur für das ein oder andere Herzklopfen sorgen.

Ein bisschen müssen sich Serien-Fans jedoch noch gedulden: Die erste Folge von „Die Landarztpraxis“ wird erst am 16. Oktober auf Sat.1 ausgestrahlt. Wochentags wird die Serie täglich um 19 Uhr gezeigt. Im Anschluss zeigt Sat.1 um 19:45 Uhr ebenfalls ab dem 16. Oktober die „SAT.1 :newstime“.