Ballermann-Star Mia Julia Brückner kennt sich bestens mit Mallorca aus. Sie gehört zu einer der meistgebuchten Schlagerstars der Partyinsel. Doch im Rahmen des TV-Specials „Sat.1 Urlaubscheck“ wagt sich die Blondine in neue Sommer-Regionen.

Ihr Ziel: die Algarve in Portugal. Doch vor Ort erleidet Mia Julia mehrmals einen regelrechten Schock.

„Sat.1 Urlaubscheck“: Ballermann-Star feiert plötzlich in Portugal

Natürlich vergleicht die Ballermann-Sängerin für den „Sat.1 Urlaubscheck“ Portugal mit Spaniens Touri-Insel Mallorca. Bei Letzterer sind überfüllte Strände keine Seltenheit. An der Algarve ist das anders, muss Mia Julia erstaunt feststellen. „Das ist unfassbar, unberührter Strand. Dass es sowas noch gibt! Hätte ich nie gedacht“, schwärmt die 36-Jährige bei Sat.1 von den leeren Stränden.

Und nicht nur davon! Für die einwöchige Reise in einem Vier-Sterne-Strandhotel zahlt sie mit Flug 550 Euro. Auf Mallorca wären das circa 1160 Euro gewesen!

„Sat.1 Urlaubscheck“: Mia Julia perplex – „Waaaas?!“

Beim Essen im Ort findet Mia Julia außerdem ein günstiges Mittagessen: „Oh krass! Tagessuppe für 2 Euro“. Und auch, als sie sich ins Nachtleben stürzt, kommt sie aus dem Staunen nicht mehr raus. „Freunde, ich habe einen Schnapper gefunden. Bierchen für 70 Cent! 70 Cent! Das schafft noch nicht mal Mallorca!“, kreischt sie im Supermarkt. Und in der Altstadt gibt es Bier für 1 Euro „Waaaas?!“

Aber: Unter der Woche ist wenig los in den Feier-Hotspots. Da siegt ihr Ballermann um einige Längen.

Am Ende steht für Mia Julia beim „Sat.1 Urlaubscheck“ aber dennoch fest: Sie will noch mal wiederkommen zur Algarve. „Ich habe mich in Portugal verliebt!“