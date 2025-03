„Promis unter Palmen“: Kandidatin traut ihren Augen nicht – „Schei*e er ist es“

Eine Katastrophe jagt die nächste – das beschreibt die Situation bei „Promis unter Palmen“ nahezu perfekt. In den bisherigen Folgen hat es nur so von Beleidigungen, Streitigkeiten und Intrigen gewimmelt. Um dem ganzen ein Ende zu setzen, hat die Sat.1-Produktion sich für Montagabend (10. März) etwas ganz Besonderes überlegt. Doch das kommt nicht bei allen Kandidaten gut an!

Was gibt es Schöneres, als ein paar liebe und stärkende Worte von den Liebsten? Das dachte sich auch die „Promis unter Palmen“-Produktion und überraschte die Teilnehmer mit Videobotschaften.

„Promis unter Palmen“: Des einen Freud ist des anderen Leid

Während die anderen voller Vorfreude sind, wird Yvonne Woelke Angst und Bange: „Bitte keine Videobotschaft! Ich glaube, ich bin die einzige Person hier, die sich nicht über eine Videobotschaft freut.“

Doch kommen wir erst einmal zu den schönen Dingen: Melody Haase kann ihren Augen kaum trauen, als sie ihre Mutter auf dem Bildschirm sieht: „Ich halte meine Mutter seit DSDS aus dem Fernsehen raus. Ich finde es so krass, dass sie jetzt einfach im Fernsehen war. Das ist so ein großer Liebesbeweis!“ Claudia bekommt eine klare Anweisung von ihrem Max: „Gewinn das Ding, wir brauchen das Geld!“

Auch für Lisha ist die Überraschung eindeutig gelungen: „Das war die schönste Überraschung, die man uns überhaupt heute hätte machen können!“

Zum Schluss fehlen nur noch die Botschaften der beiden Erz-Rivalinnen Iris und Yvonne. Während Iris sich über eine liebevolle Nachricht von Tochter Jenny und Freund Stefan freut, rechnet Yvonne mit dem Schlimmsten: „Ich habe keinen Namen genannt. So viele Freunde habe ich nicht mehr und der Einzige, der noch übriggeblieben ist, ist Peter.“

Als der Bildschirm aufleuchtet, werden ihre schlimmsten Befürchtungen schlagartig wahr: ‚Scheiße, er ist es! ich wusste, es wird unangenehm.'“ Claudia Obert weiß, was in so einer Situation zu tun ist: „Da muss man eiskalt reagieren. Zehn Minuten heulen, einen trinken und auf zu neuen unveröffentlichten Schandtaten!“

„Promis unter Palmen“: Den Zuschauern platzt der Kragen

Auf dem Instagram-Account wird diese Szene bereits vorab veröffentlicht. Schnell zeigt sich, dass es nicht nur in den Kandidaten ordentlich brodelt. Auch die Fans können sich nicht länger zügeln und geben ihren Senf dazu. Während die einen ganz klar hinter Peters Ex Iris Klein stehen, unterstützen die anderen Yvonne Woelke:

„Irgendwann reicht es mal mit dem Kindergarten! Schon zwei Jahre die gleiche Schei*e, gibt es keine anderen Themen?!“

„Keine Ahnung, wie Yvonne das aushält. Respekt an sie!“

„Tja, da würde ich mich mal fragen, warum sie keine Freunde mehr haben!“

„Tja, was man sät, das wird man auch ernten. Das steht schon über 2000 Jahre in der Bibel. Das ist so ähnlich wie das, was man heutzutage als „Karma“ bezeichnet.“

„Oh mein Gott. Schnell den Ton aus!“

Sat.1 zeigt immer montags zur besten Sendezeit eine neue Folge von „Promis unter Palmen“, die bereits vor der TV-Ausstrahlung auf Joyn verfügbar ist.