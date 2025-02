Urlaub in Portugal: Bikini-Verbot kommt! Touristen müssen bis zu 1500 Euro zahlen

Egal ob in Spanien, der Türkei oder Portugal – im Urlaub möchten die meisten Menschen einfach die Seele baumeln lassen und sich keine Gedanken über Regeln oder Pflichten machen müssen.

Doch das Verhalten von Urlaubern gerade in europäischen Urlaubsorten wie Spanien oder Portugal stößt Einheimischen schon lange auf. In Portugal zieht ein beliebter Urlaubsspott deshalb jetzt die Reißleine und will mit einem harten Verhaltenskodex für Touristen durchgreifen.

Urlaub in Portugal: Teurer Verhaltenskodex für Touristen

Wie mehrere portugiesische Medien berichten, sollen in der Küstenstadt Albufeira in der Region Algarve schon bald besondere Regeln gelten. So dürfen Touristen nur noch an Stränden, dazugehörigen Parkplätzen und Hotels in Badebekleidung herum laufen. Außerhalb dieser Orte – in der Stadt, an Promenaden oder auch offen einsehbaren Terrassen – müssen mindestens ein Oberteil und Unterbekleidung getragen werden.

Wer gegen diese Regel verstößt, muss mit einem Bußgeld von bis zu 300 bis satten 1.500 Euro rechnen. Wer gar keine Kleidung trägt, muss sogar 1.8000 Euro blechen. Doch das ist noch nicht alles!

Urlaub in Portugal: Auch dafür gibt es Strafen

Neben dem Bademoden-Verbot sollen auch das öffentliche Trinken von Alkohol, Urinieren und andere unangemessene Verhaltensweisen wie Spucken in Albufeira strafpflichtig werden. Die Stadtverwaltung will mit den Maßnahmen die negativen Auswirkungen des Massentourismus eindämmen und daneben auch neues Urlauberklientel anlocken.

Der neue Verhaltenskodex ist bereits genehmigt worden, soll vermutlich noch vor der Hochsaison im Sommer 2025 in Kraft treten. Bis zum 14. März gibt es für die Öffentlichkeit in Albufeira noch die Möglichkeit, sich zu den Regeln zu äußern. Angesichts des zunehmenden Tourismus in Portugal – die Algarve wurde 2024 von 5,5 Millionen Menschen besucht – dürfte die Mehrheit allerdings wohl kaum etwas gegen die Änderungen haben.