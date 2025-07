Familie kehrt aus Urlaub zurück – als sie in ihre Küche kommen, trifft sie der Schlag

Urlaub ist Entspannungszeit. Nach einer erholsamen Pause wollen die meisten Menschen wieder langsam in ihren Alltag reinkommen und hoffen, sich nicht mit unliebsamen Überraschungen herumschlagen zu müssen.

So ahnte auch diese Familie wohl nichts Böses, als sie nach ihrem Urlaub wieder in ihre Wohnung zurückkehrte. Als sie ihre Küche betraten, traf sie allerdings fast der Schlag: Dutzende Küken tummelten sich plötzlich bei ihnen! Aber von Anfang an…

Unerwartete Überraschung nach Urlaub

Unverhofft kommt oft – oder viel? Zumindest bei dieser Familie aus Qingdao in Shandong (China) kam die unverhoffte Überraschung gleich in hoher Zahl. Gleich 70 (!) Küken wuselten plötzlich in der Küche der Familie herum, als diese aus dem Urlaub zurückkam. Das muss ein gewaltiger Schock gewesen sein!

Doch woher kamen die flauschigen Piepmätze? Die Familie hatte vor ihrem Urlaub Eier gekauft, die anscheinend befruchtet waren. In einem Video bei „ntv“ sieht man, wie dutzende Küken aus den Eierkarton-Eiern geschlüpft sind und die Küche belagern: In der Spüle, zwischen den Kartons und auf dem Boden tummeln sich die kleinen, gelben Küken wild umher.

Supermarkt-Eier sind in der Regel unbefruchtet

Normalerweise sind die Supermarkt-Eier in China – wie auch in Deutschland – unbefruchtet. Bei diesem Einkauf ging allerdings offensichtlich etwas daneben, wie die geschlüpften Tiere zeigen. Das Krasse: Alle Küken überlebten ihren ungewöhnlichen Start in die Welt. Zwei der flauschigen Schrecken blieben sogar in ihrem neuen Zuhause und wurden als Haustiere adoptiert!

