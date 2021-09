Sarah Lombardi macht es endlich öffentlich: „Jetzt darf ich es euch verraten“

Bekannt wurde Sarah Lombardi durch die Castingshow „Deutschland sucht den Superstar“. Dort belegte sie 2011 in der 8. Staffel den zweiten Platz. Daraufhin schaffte sie es sogar bis auf Platz 2 in die Deutschen Charts. Wir stellen dir ihre Karriere vor.

Diese Frau braucht eigentlich einen 48-Stunden-Tag. Sarah Lombardi (oder Sarah Engels, wie sie nach ihrer Hochzeit mit Fußballer Julian nun wieder heißt) ist ständig unterwegs.

Sie ist Mutter eines Sohnes, Moderatorin, Sängerin, Schauspielerin, macht Werbung, ist Influencerin... Und nun kommt auch noch ein weiterer Job für Sarah Lombardi dazu.

Für Sarah Lombardi erfüllt sich ein Kindheitstraum. Foto: Rolf Vennenbernd/dpa

Sarah Lombardi: Sie hat einen neuen Job

Lange musste sie es geheim halten, jetzt aber darf Sarah Lombardi endlich Klartext sprechen. Mit den Worten „Leute, jetzt darf ich es euch verraten“, ließ die 28-Jährige am Dienstagabend die Bombe platzen.

Wir sehen Sarah Lombardi dabei in einem Tonstudio. Im Hintergrund ertönt Musik. Etwa schon wieder eine neue Single? Nicht ganz.

Das ist Sarah Lombardi:

Sarah Engels wurde am 15. Oktober 1992 in Köln geboren

Als Zweitplatzierte der achten Staffel von „Deutschland sucht den Superstar“ wurde die Sängerin berühmt

Sarah Lombardis Familie mütterlicherseits stammt aus Italien

Von 2013 bis 2019 war Sarah Lombardi mit Sänger Pietro Lombardi verheiratet – das Ex-Paar hat einen gemeinsamen Sohn namens Alessio

Im Mai 2020 nahm die Musikerin mit ihrem Song „Te Amo Mi Amor“ beim „Free European Song Contest“ für Italien teil

Im November 2020 gewann sie die Verkleidungsshow „The Masked Singer“

Seit dem 30. Mai 2021 ist Sarah mit Julian Büscher verheiratet – das Paar nahm den Namen Engels an

Julian Engels ist Fußballspieler und kickte bis Juli 2021 noch für den Bonner SC

Die beiden erwarten ihre erste gemeinsame Tochter

Sarah Lombardi wird Teil eines Filmes. „Viele von euch hatten es schon erraten, ich darf die deutsche Stimme von Ladybug singen“, verriet Sarah.

Und weiter: „Ein Kindheitstraum geht in Erfüllung - es war soooo sooo cool im Studio die Songs dazu aufzunehmen.“

Sarah Lombardi wird zur Superheldin

In dem Film, der auf der gleichnamigen Serie basiert, geht es um die Schüler Marinette und Adrien, die die Fähigkeit erhalten, sich in die Superhelden Ladybug und Cat Noir zu verwandeln. Ihre Kraft: Sie können Glück und Pech manipulieren und wollen so dem Schurken Hawk Moth das Handwerk legen.

Der Film soll im Sommer 2022 in die deutschen Kinos kommen. Da sind wir ja mal gespannt.

Nach einem harten Wochenende kamen Sarah und Julian Anfang der Woche aus Italien zurück. Sie konnten nicht glauben, was sie in ihrer Wohnung erwartete.

