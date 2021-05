Bekannt wurde Sarah Lombardi durch die Castingshow „Deutschland sucht den Superstar“. Dort belegte sie 2011 in der 8. Staffel den zweiten Platz. Daraufhin schaffte sie es sogar bis auf Platz 2 in die Deutschen Charts. Wir stellen Dir ihre Karriere vor.

Sarah Lombardi: Bild heizt Spekulationen an – hat sie plötzlich DIESEN Schritt gemacht?

Bei Sarah Lombardi ist aktuell einiges los. Das neue Album „Im Augenblick“, dann Promo-Termine und Dreharbeiten für einen Film. Daneben will Sarah Lombardi auch die Familienzeit mit Julian Büscher und Sohn Alessio nicht zu kurz kommen lassen, die beiden sind immer an ihrer Seite.

Hat Sarah Lombardi es nun getan? Foto: IMAGO / agefotostock

Bleibt da für Sarah Lombardi also noch Zeit, zwischendurch ihren Liebsten Julian Büscher zu heiraten? Ein Bild könnte nun den Beweis liefern, dass es tatsächlich so ist.

Sarah Lombardi: Neues Bild sorgt für Rätsel – heimliche Hochzeit?

Mit einem Grinsen auf dem Gesicht schaut Sarah Lombardi zur Seite, fasst sich dabei verliebt in die Haare. Dazu trägt sie einen Komplett-Look in Jeans. Beim genaueren Hinsehen fällt ein Detail auf: Auf ihrer Jeansjacke steht „Wifey“ – also zu Deutsch „Ehefrau“. Etwa ein Hinweis darauf, dass die 28-Jährige ihrem Verlobten Julian längst das Ja-Wort gegeben hat?

Hat Sarah Lombardi sich jetzt diesen Schritt getraut. Ein Bild heizt jedenfalls die Spekulationen an.

------------------

Das ist Sarah Lombardi:

Sarah Engels wurde am 15. Oktober 1992 in Köln geboren

Als Zweitplatzierte der achten Staffel von „Deutschland sucht den Superstar“ wurde die Sängerin berühmt

Sarah Lombardis Familie mütterlicherseits stammt aus Italien

Von 2013 bis 2019 war Sarah Lombardi mit Sänger Pietro Lombardi verheiratet – das Ex-Paar hat einen gemeinsamen Sohn namens Alessio

Im November 2020 gewann sie die Verkleidungsshow „The Masked Singer“

In diesem Jahr wird sie einen Film für Sat.1 drehen

sie ist mit Julian Büscher verlobt

2021 will das Paar heiraten

Royals-Report: Aktuelle News zum britischen Königshaus im Newsletter Wir schicken dir jeden Freitag aktuelle News und exklusive Geschichten zu Kate, Meghan und Co. E-Mail* Mit meiner Anmeldung zum Newsletter stimme ich der Werbevereinbarung zu. Jetzt anmelden Mit * markierte Felder sind Pflichtfelder. Eine Abmeldung ist jederzeit über einen Link im Newsletter möglich.

------------------

Immerhin: Das Paar gab unlängst an, noch in diesem Jahr den Bund der Ehe eingehen zu wollen, ein Datum wurde nie genannt. War der Zeitpunkt also jetzt gekommen?

+++ Pietro Lombardi kündigt krasse Veränderung an – „Zeit für einen neuen Lombardi“ +++

Sarah Lombardi: Besondere Worte

In ihrem Post erwähnt sie davon kein Wort, schreibt aber: „In ganz besonderen Augenblicken, da kann ich mich komplett fallen lassen und bin nur im hier und jetzt – und ihr glaubt gar nicht, wie schön es ist, wenn man dann einen Augenblick lang die Welt um sich völlig vergisst.“ Geht es hier womöglich um den Augenblick, als sie zur potenziellen „Wifey“ wurde?

Auf Julian Büschers Profil findet sich nichts dergleichen zu einer möglichen Hochzeit. Dass Sarah Lombardi es diesmal aber nicht nur aufgrund von Corona eventuell privater angehen lassen will, ist nicht ganz abwegig. Immerhin wurde ihre erste Hochzeit mit Pietro Lombardi im Jahr 2013 zum waschechten Medienspektakel – mit Kamerateams und großer Feier.

Sarah Lombardi und Julian Büscher. Foto: imago images/Herbert Bucco

Noch hat sich auch Sarah Lombardi nicht offiziell zu ihrer Jeansjacke geäußert, mal sehen, ob es demnächst vielleicht noch einen weiteren versteckten Hinweis gegeben wird.

-----------------

Mehr zu Sarah Lombardi:

Sarah Lombardi klärt auf – DAS wussten nicht mal ihre Fans

Sarah Lombardi: Überraschung für ihre Fans – „Hab was für euch“

Sarah Lombardi macht Entdeckung am Berliner Ku'damm – DAS macht sie völlig sprachlos

-----------------

Ihr Ex Pietro durfte kürzlich die Villa von Best Buddy Dieter Bohlen besuchen. Und fiel aus allen Wolken. Warum, das erfährst du hier >>>

Welch fragwürdige Überraschung der DSDS-Star für die Hochzeit seiner Ex-Frau geplant hat, erfährst du hier.

TV-Star Günther Jauch hat dagegen nicht so gute Nachrichten. Der Moderator muss gerade einiges über sich ergehen lassen. Warum es gerade einen Shitstorm gibt, kannst du hier lesen >>>

Vanessa Blumhagen, Promi-Expertin beim Sat.1-"Frühstücksfernsehen" hat beim Spazierganz mit ihrem Freund eine verrückte Begegnung gehabt. Was passiert ist, liest du hier.>>>