Sarah Lombardi: Überraschung für ihre Fans – „Hab was für euch“

Bekannt wurde Sarah Lombardi durch die Castingshow „Deutschland sucht den Superstar“. Dort belegte sie 2011 in der 8. Staffel den zweiten Platz. Daraufhin schaffte sie es sogar bis auf Platz 2 in die Deutschen Charts. Wir stellen Dir ihre Karriere vor.

Für Sarah Lombardi könnte es derzeit nicht besser laufen. Sie plant ihre Hochzeit mit Freund Julian, will ein Ferienhaus in Portugal kaufen und hat gerade ihr neues Album herausgebracht. Die Fans der Sängerin können sich freuen.

Doch das ist noch nicht alles: Denn neben dem Album hat Sarah Lombardi nun eine weitere Überraschung. Bei Instagram spannt sie ihre Fans auf die Folter: „Ich hab was für euch.“

Sarah Lombardi: Überraschung für ihre Fans

Was es ist, verrät sie schließlich auch: Zu ihrem Album „Im Augenblick“ hat Sarah Lombardi ein Workout aufgenommen: Ein exklusives Training für jeden einzelnen der zwölf Songs.

------------------

Das ist Sarah Lombardi:

Sarah Engels wurde am 15. Oktober 1992 in Köln geboren

Als Zweitplatzierte der achten Staffel von „Deutschland sucht den Superstar“ wurde die Sängerin berühmt

Sarah Lombardis Familie mütterlicherseits stammt aus Italien

Von 2013 bis 2019 war Sarah Lombardi mit Sänger Pietro Lombardi verheiratet – das Ex-Paar hat einen gemeinsamen Sohn namens Alessio

Im Mai 2020 nahm die Musikerin mit ihrem Song „Te Amo Mi Amor“ beim „Free European Song Contest“ für Italien teil

Im November 2020 gewann sie die Verkleidungsshow „The Masked Singer“

In diesem Jahr wird sie einen Film für Sat.1 drehen

sie ist mit Julian Büscher verlobt

------------------

Allzu überraschend kommt das nicht, denn Sarah ist eine echt Sportskanone. Gemeinsam mit ihrem Verlobten Julian Büscher treibt sie fast täglich Sport und nimmt ihre Fans auch stets mit. Egal ob beim Fitness, zum Joggen oder Radfahren, die 28-Jährige hat ihre Follower immer mit dabei.

-----------------

-------------------

Bei Instagram zeigt Sarah Lombardi schließlich gleich, wie die Workouts mit ihr aussehen. Ganz schön anstrengend! Aber wie heißt es doch immer: Wer schön sein will, muss leiden.

Am Wochenende ging Sarah Lombardi am Ku'damm in Berlin entlang. Dann entdeckte sie etwas, was sie sofort fotografierte. Hier mehr dazu>>> (cs)