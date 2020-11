Sarah Lombardi schüttet ihr Herz aus – „Ich werde nie diese Frau sein“

In ihrem neuen Instagram-Beitrag findet die Sängerin emotionale Worte.

Seit ihrer Verlobung zeigen sich Sarah Lombardi und Julian Büscher auf ihren Bildern verliebter denn je.

Erst kürzlich teilte Sarah Lomardi die Fotos aus dem gemeinsamen Urlaub auf den Malediven. Jetzt hat sie eine ganz besondere Botschaft.

+++ Sarah Lombardi: Schmerzerfüllte Worte – „Das ist nicht mehr normal!“ +++

Sarah Lombardi wendet sich mit emotionalen Worten an Verlobten

Vor wenigen Tagen gaben die beiden bekannt, dass sie sich verlobt haben. Es folgten viele Fotos aus dem gemeinsamen Traumurlaub. Auch im Alltag dürfen die Instagram-Follower der Verlobten teilhaben.

In ihrem letzten Beitrag auf Instagram fasst Sarah ihre gesamten Gefühle in einem Text zusammen und richtet sich dabei an ihren Verlobten.

------------------------------

Das ist Sarah Lombardi:

Sarah Lombardi ist am 15. Oktober 1992 in Köln geboren

Ihr Mädchenname lautet Engels

2013 heiratete Sarah den Sänger Pietro Lombardi, übernahm seinen Nachnamen

Das Paar lernte sich bei ihrer gemeinsamen Teilnahme an der Castingshow DSDS kennen

Pietro Lombardi gewann im Finale gegen seine späterer Ehefrau Sarah Engels

2015 kam der gemeinsame Sohn Alessio zur Welt

Seit 2019 ist das Paar geschieden

Sarah Lombardi ist Sängerin und Influencerin

Ihr aktueller Song heißt „Te amo mi amor“

------------------------------

Darin schwört sie Julian ihre Liebe, auch wenn es nicht immer so einfach für das junge Pärchen ist. „Ich werde nie die Frau sein, die jeden Morgen perfekt gestylt ist oder eine Power-Frau, die einfach immer alles im Griff hat. Ich werde nie diese Frau sein, die nie versagt und immer lacht “, schreibt sie.

Sarah unterstützt ihren Verlobten bei seiner Fußballkarriere. Zurzeit spielt Julian für den Bonner SC.

Julian kann sein Glück kaum fassen: „Mein Herz, es steckt so viel Liebe in deinen Worten. Danke! Genau diese Ecken und Kanten machen dich so unglaublich perfekt“.

Die Fans sind von Sarah Lombardi und ihrem Verlobten begeistert. Unter die Kommentare mischen sich auch Glückwünsche von anderen Promis. Nina Moghaddam schreibt: „Auf die Liebe“. (neb)