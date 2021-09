Sarah Lombardi filmt sich im Auto: DAS sollten ihre Fans eigentlich nicht sehen

Bekannt wurde Sarah Lombardi durch die Castingshow „Deutschland sucht den Superstar“. Dort belegte sie 2011 in der 8. Staffel den zweiten Platz. Daraufhin schaffte sie es sogar bis auf Platz 2 in die Deutschen Charts. Wir stellen dir ihre Karriere vor.

Als Influencer hat man einiges zu tun: Stets gut aussehen, das Handy muss immer voll geladen und natürlich stets an Mann oder Frau sein. Das geht auch Sängerin, Schauspielerin und Influencerin Sarah Lombardi (oder Sarah Engels, wie sie nach der Hochzeit mit Julian wieder heißt) nicht anders.

Doch selbst dem erfahrensten Medienprofi kann einmal ein Missgeschick unterlaufen. Die falsche Kameraeinstellung, blöder Winkel, man kennt das. Sarah Lombardi übrigens auch.

Sarah Lombardi ist aktuell mit ihrem zweiten Kind schwanger (Symbolfoto). Foto: IMAGO / Herbert Bucco

Sarah Lombardi ist auf der Suche nach einem Weckmann

Die filmte sich nämlich zuletzt im Auto. Gemeinsam mit Ehemann Julian war Sarah auf der Suche nach einem Weckmann. Das Hefegebäck, das mancherorts auch als Stutenkerl bekannt ist, war allerdings in keiner Bäckerei zu finden.

----------------------------------------

Das ist Sarah Lombardi:

Sarah Engels wurde am 15. Oktober 1992 in Köln geboren

Als Zweitplatzierte der achten Staffel von „Deutschland sucht den Superstar“ wurde die Sängerin berühmt

Sarah Lombardis Familie mütterlicherseits stammt aus Italien

Von 2013 bis 2019 war Sarah Lombardi mit Sänger Pietro Lombardi verheiratet – das Ex-Paar hat einen gemeinsamen Sohn namens Alessio

Im November 2020 gewann sie die Verkleidungsshow „The Masked Singer“

Seit dem 30. Mai 2021 ist Sarah mit Julian Büscher verheiratet – das Paar nahm den Namen Engels an

Die beiden erwarten ihre erste gemeinsame Tochter

----------------------------------------

Ist jetzt nicht zwingend die dickste Überraschung. Schließlich kommen die Weckmänner meist erst im Herbst und Winter in die Backstuben, der schwangeren Sarah gelüstete es trotzdem nach dem Hefemann mit der Pfeife. „Ich will doch einfach nur einen Weckmann“, quängelt die 28-Jährige in die Kamera.

Sarah Lombardi sauer: „Der juckt wie verrückt“

Nun gut. Das war jedoch nicht das einzige Problem der Sängerin. So hatte sich Sarah auch noch ein Kleid rausgesucht, das alles andere als gemütlich war. „Dieser Pullover aus Wolle macht mich wahnsinnig. Der juckt wie verrückt“, meckert die Sängerin. Und besonders gut zu sitzen scheint er auch nicht.

Denn als Sarah den langen Pullover, den sie wie ein Kleid trägt, filmt, kommt es zum Missgeschick. So war das weiße Woll-Stück fast bis zum Slip hochgerutscht. Das hätten die Follower wohl nicht sehen sollen. Schnell zieht die 28-Jährige ihren Kleid-Pulli zurecht und schwenkt mit der Kamera weg. Es ist wohl einfach nicht ihr Tag.

--------------

Weitere Nachrichten zu Sarah Lombardi:

-----------------

Wow, diese Fotos der schwangeren Sarah Lombardi sind einfach der Hammer. Hier kannst du sie sehen.

Sarah Lombardis Ex Pietro Lombardi ist kürzlich der Kragen geplatzt. Den Grund erfährst du hier.