Sarah Lombardi schämt sich – und gesteht: „Bei mir muss es schnell gehen“

Bekannt wurde Sarah Lombardi durch die Castingshow „Deutschland sucht den Superstar“. Dort belegte sie 2011 in der 8. Staffel den zweiten Platz. Daraufhin schaffte sie es sogar bis auf Platz 2 in die Deutschen Charts. Wir stellen dir ihre Karriere vor.

Im Netz zeigen die Promis oftmals, wie sie wirklich ticken, denn bei Instagram und Co. gewähren uns die Stars exklusive Einblicke in ihr Privatleben. Auch Sarah Lombardi, die inzwischen wieder ihren Mädchennamen Engels angenommen hat, teilt ihren Alltag regelmäßig mit den Fans.

Die Follower von Sarah Lombardi dürfen sie also bei Dreharbeiten, im Haushalt und selbst bei Dates mit Ehemann Julian begleiten. Am späten Abend wendet sich die Sängerin jetzt jedoch mit einer ganz speziellen Bitte an ihre Fans.

Sarah Lombardi plaudert bei Instagram aus dem Nähkästchen. Foto: IMAGO / POP-EYE

Sarah Lombardi steht vor neuen Herausforderungen

Ihr Sohn Alessio ist gerade frisch eingeschult worden. Auf Sarah Lombardi warten daher viele neue Aufgaben. Unter anderem die lange Liste an Schreibwaren, die zum Schulstart besorgt werden müssen. Jedes Elternteil, das ein schulpflichtiges Kind hat, weiß, was dabei auf einen zukommt.

Bald muss Sarah dann sicherlich auch bei den Hausaufgaben helfen, doch bis es so weit ist, plagt die 28-Jährige eine ganz andere Sorge.

Das ist Sarah Lombardi:

Sarah Engels wurde am 15. Oktober 1992 in Köln geboren

Als Zweitplatzierte der achten Staffel von „Deutschland sucht den Superstar“ wurde die Sängerin berühmt

Sarah Lombardis Familie mütterlicherseits stammt aus Italien

Von 2013 bis 2019 war Sarah Lombardi mit Sänger Pietro Lombardi verheiratet – das Ex-Paar hat einen gemeinsamen Sohn namens Alessio

Im Mai 2020 nahm die Musikerin mit ihrem Song „Te Amo Mi Amor“ beim „Free European Song Contest“ für Italien teil

Seit dem 30. Mai 2021 ist Sarah mit Julian Büscher verheiratet – das Paar nahm den Namen Engels an

Die beiden erwarten derzeit ihr erstes gemeinsames Kind, ein Mädchen

Sie fragt sich, was wohl das ideale Frühstück für ein Kind in der Grundschule ist und will sich von ihren Fans inspirieren lassen. Die Antworten auf ihre Instagram-Story lassen Sarah Lombardi staunen.

Sarah Lombardi fragt Mütter nach Tipps – „Bin eher der pragmatische Typ“

Einige Mütter backen nämlich sogar ihr eigenes Brot, das sie anschließend ihren Kindern am Morgen belegen. Andere wiederum schneiden die Brote in Herzchenform und das Obst in Form von Sternen. Da entstehen wahre Kunstwerke in der Brotdose.

„Finde ich eine richtig coole Idee, aber ich bin leider nicht so... Bei mir muss es schnell gehen, sagen wir es mal so“, gesteht sich die Ex-Frau von Pietro Lombardi beschämt ein. Für kreative Spielereien fehle ihr einfach die Muße: „Ich bin da eher der pragmatische Typ.“

Allzu viele Sorgen sollte sich Sarah Lombardi aber nicht machen müssen, denn die Hauptsache ist doch, dass das Essen schmeckt – und wenn Alessio glücklich ist, sind es seine Eltern auch.

Der Kleine begleitete seinen Papa Pietro kürzlich bei einem Konzert in Bochum. Als der DSDS-Star seinen Sohn am Rand der Bühne stehen sah, brach er plötzlich in Tränen aus.