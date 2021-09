Bekannt wurde Sarah Lombardi durch die Castingshow „Deutschland sucht den Superstar“. Dort belegte sie 2011 in der 8. Staffel den zweiten Platz. Daraufhin schaffte sie es sogar bis auf Platz 2 in die Deutschen Charts. Wir stellen dir ihre Karriere vor.

Sarah Lombardi am Flughafen Köln/Bonn: Mitarbeiterin kann's nicht glauben, als sie DAS sieht

Sarah Lombardi (mittlerweile wieder Engels) und ihr Mann, Fußballspieler Julian Engels, sind unzertrennlich – kein Wunder also, dass es für die beiden jetzt auch gemeinsam zu einem Ort geht, der für Julian ganz besonders ist.

Sarah Lombardi, hier im Oktober 2019, wurde durch ihre Teilnahme bei DSDS bekannt. Foto: IMAGO / Eventpress

„Für Julian geht dieses Wochenende ein Traum in Erfüllung“, erzählt die ehemalige DSDS-Kandidatin am Samstagmorgen in ihrer Instagram-Story. Es geht nach Italien zur Formel 1.

Zunächst müssen Sarah Lombardi und Julian aber noch durch die Sicherheitskontrolle am Flughafen Köln/Bonn. Dort passiert ihnen dann etwas, das Sarah so sicher auch noch nicht erlebt hat.

Sarah Lombardi und Julian sind am Flughafen: Witziger Moment

Für den Flug haben sich die beiden Turteltauben für einen unfreiwilligen Partnerlook entschieden. Die beiden fliegen mit Trombosestrümpfen an den Beinen.

Sarah, weil sie aktuell ihr zweites Kind erwartet, und Julian, weil er eine Verletzung am Fuß hat. Nur in der Farbwahl unterscheiden sich die beiden. Während sich Sarah Lombardi für Schwarz entschieden hat, setzt Julian auf weiße Strümpfe.

Sarah Lombardi: Kurz vor dem Abflug bringt sie Sicherheitsbeamtin zum Lachen

Nachdem die Outfit-Frage geklärt ist, erzählt Sarah ihren Fans vom Sicherheits-Check. Hier wurde die Sängerin nicht etwa auf ihren Promi-Status, sondern etwas ganz anderes angesprochen.

Das ist Sarah Lombardi:

Sarah Engels wurde am 15. Oktober 1992 in Köln geboren

Als Zweitplatzierte der achten Staffel von „Deutschland sucht den Superstar“ wurde die Sängerin berühmt

Sarah Lombardis Familie mütterlicherseits stammt aus Italien

Von 2013 bis 2019 war Sarah Lombardi mit Sänger Pietro Lombardi verheiratet – das Ex-Paar hat einen gemeinsamen Sohn namens Alessio

Im Mai 2020 nahm die Musikerin mit ihrem Song „Te Amo Mi Amor“ beim „Free European Song Contest“ für Italien teil

Im November 2020 gewann sie die Verkleidungsshow „The Masked Singer“

Seit dem 30. Mai 2021 ist Sarah mit Julian Büscher verheiratet – das Paar nahm den Namen Engels an

Julian Engels ist Fußballspieler und kickte bis Juli 2021 noch für den Bonner SC

Die beiden erwarten ihr erstes gemeinsames Kind

„Die Frau an der Sicherheitskontrolle meinte gerade, wir wären eine richtig süße Kombi“, sagt die 28-Jährige. Dann erklärt sie: „Ich mit meinem dicken Bauch, Julian mit seinem kaputten Bein. Ja, so fällt man halt auf.“

Sarah Lombardi und Julian Engels bekommen am Flughafen besondere Hilfe angeboten

Aber damit nicht genug, das Pärchen muss so skurril auf die Frau gewirkt haben, dass sie den beiden gleich mal ein Angebot unterbreitete. „Die wollten uns den Rollstuhl-Service anbieten“, erzählt Sarah lachend.

„Haben wir abgelehnt“, macht der humpelnde Julian dann aber klar. Spätere Aufnahmen zeigen, die beiden haben es auch ohne fremde Hilfe gut ins Flugzeug auf zur Formel 1 geschafft.

Welchen Kindheitstraum sich Sarah Lombardi erst kürzlich erfüllte, erfährst du hier.

In einem deutlich freizügigeren Aufzug zeigten sich Julian und seine Sarah erst kürzlich beim romantischen Schwangerschafts-Shooting. DIESE Promi-Kollegin wurde bei so viel Sexiness gleich ein bisschen neidisch. (sj)