Sarah Engels widersetzt sich strenger Sicherheitsvorkehrung – für Ehemann Julian

Sarah Engels ist wieder auf hoher See, zumindest kurzfristig, und zwar in der Wiederholung vom ZDF-„Traumschiff“ am Dienstagabend (6. Dezember). Hier spielt die Sängerin als Schiffsangestellte neben Florian Silbereisen und Joko Winterscheidt und zeigt ihr Gesangstalent.

Weniger musikalisch, dafür aber akrobatisch geht es gerade in ihrem echten Leben zu. Denn Sarah Engels ist mitten in den Proben für die Sat.1-Show „Stars in der Manege“. Dafür hat sich die ehemalige DSDS-Kandidatin Großes vorgenommen – das funktioniert allerdings nur, wenn strenge Sicherheitsregeln eingehalten werden. Doch für ihren Ehemann Julian Engels hat sie sich jetzt darüber hinweggesetzt.

Sarah Engels findet Lösung für die Liebe

„Sarah Engels schwebt in der Luft“, kündigt Sat.1 an und lässt erahnen, dass sich die Sängerin eine Akrobatik-Nummer in schwindelerregender Höhe ausgesucht hat. Das Training sieht zumindest kräftezehrend aus und hinterlässt Spuren bei der Zweifach-Mama.

„Ich habe so Kreislaufprobleme“, verrät Sarah Engels in ihrer Instagramstory. Trotzdem mache ihr das Training Spaß und sei eine „coole neue Herausforderung“. Und während sie sich gerade an ihre körperlichen Grenzen bringt, will sie eine Sache nicht für das Training aufgeben: Ihren Ehering. Den muss Sarah eigentlich ablegen, um nirgendwo hängenzubleiben. Doch für ihren Julian hat sich die Sängerin entschieden, eine andere Lösung zu finden.

Sarah Engels behält Ehering an

„Aus Sicherheitsgründen muss der ganze Schmuck abgelegt werden – mein Ehering bleibt an. Habe ein Tape drüber gemacht“, verkündet Sarah Engels stolz in ihrer Instagram-Story. Für ihren Julian nimmt sie ganz offensichtlich also auch mal eine unbequeme Alternative in Kauf.

Mehr News:

Üben muss aktuell übrigens nicht nur Sarah Engels. Auch Promis wie RTL-Moderatorin Nazan Eckes, Turn-Star Fabian Hambüchen, „Let’s Dance“-Bekanntheit Ekaterina Leonova oder Schlagerstar Stefan Mross sind mit dabei. Zu sehen sind die Zirkuspraktikanten dann am 30. Dezember und am 6. Januar um 20.15 Uhr bei Sat.1.