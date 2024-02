Sarah Engels verwirrt ihre Fans – „Was will sie uns sagen?“

Sarah Engels lässt sich derzeit mit ihrer Familie die frische Bergluft in den österreichischen Alpen um die Nase wehen. Während Rodeln, Wellness und das Schlürfen von heißem Kakao auf ihrem Tagesprogramm stehen, gewährt die Influencerin ihren Fans stets einen Einblick in ihren winterlichen Ski-Urlaub.

Jedoch fällt statt der malerischen Berglandschaft einigen Fans eine vermeintlich „seltsame Pose“ von Sarah auf.

Sarah Engels: Schnappschuss sorgt für Verwirrung

Trotz des knappen Zeitfensters zwischen Schulaktivitäten und Karneval hat Sarah Engels kurzerhand ihre Patchwork-Familie zu einem weiteren Urlaubsabenteuer entführt. Dabei lässt es sich die Familie ordentlich gut gehen, und die atemberaubenden Urlaubsmomente werden natürlich auf Sarahs Instagram-Kanal festgehalten.

Während die Influencerin ihre Erlebnisse mit ihren rund 1,8 Millionen Followern teilt, stößt das Ski-Abenteuer nicht bei allen auf Begeisterung. Einige Fans kommentieren kritisch Sarahs vermeintlich „dämliche Haltung“, die jegliche Natürlichkeit vermissen lässt. „Was will uns Sarah mit dieser Pose sagen?“, rätseln besorgte Anhänger.

Sarah Engels: Fans finden Foto „gestellt“

Ein anderer User bemerkt sarkastisch: „Auf Krampf versucht Sarah wieder irgendeine Kack-Pose einzunehmen, die einfach jede Natürlichkeit vermissen lässt. Selbst in so einem schönen Mama-Sohn-Moment!“ Eine Userin fragt sich außerdem: „Was will uns Sarah mit dieser dämlichen Haltung sagen?“

Einige Fans zweifeln an der Authentizität der Bilder und kommentieren, dass bei der ehemaligen „The Masked Singer“-Gewinnerin alles „gestellt“ wirke. Ein Nutzer urteilt sogar, dass es „nicht mal gut aussieht“.

Die Kritik an ihrer vermeintlich gestellten Haltung scheint Sarah Engels jedoch wenig zu beeindrucken. Schließlich erhält sie selbst mit kritischen Kommentaren jede Menge Likes auf ihren Beitrag.