Sarah Engels plant radikalen Schritt – er wird nicht zu übersehen sein

Es ist der Traum vieler Mädchen: lange Haare. Kein Wunder, dass auch Sarah Engels ihre lange Haarpracht liebt – eines ihrer Markenzeichen.

Jetzt überlegt die einstige DSDS-Kandidatin aber, einen radikalen Schritt zu gehen. Oder in diesem Fall wohl besser: Einen radikalen Schnitt zu wagen!

Sarah Engels will radikalen Hair-Cut

Für die Pflege ihrer Haare tut Sarah Engels offenbar einiges. Nicht nur hat die Ex von Pietro Lombardi glänzendes Haar, auch sieht das sehr gesund aus. Aus gutem Grund!

„Leute ich muss ja sagen, ich mag das richtig gerne, dass ich wieder richtig schön Chocolate Brown bin. Denn ich habe meine Haare ja noch nie gefärbt. Ich habe immer schon meine Naturhaarfarbe gehabt“, verrät die 31-Jährige bei Instagram. Noch nie gefärbt also – ein echter Schongang für das Haar.

Nur vorne habe sie schon mal ein paar Highlights gehabt, gibt Sarah zu.

„Und ich hatte, ich glaube acht oder neun Tapes drin, und die waren immer so ein bisschen hell, wodurch meine Haare generell ein bisschen heller aussahen. Und dazu kommt, dass ich im Sommer auch immer noch mal ein bisschen heller werde durch die Sonne. Aber ich mag das ganz gerne, das Dunkle.“

Doch Haarfarbe hin oder her – Sarah Engels wünscht sich eventuell eine Veränderung, die nichts mit Färben zu tun hat. Sie sagt: „Ich bin auch am überlegen, ob ich meine Haare irgendwann noch mal kurz schneiden soll. Aber ich bin noch ein bisschen zwiegespalten.“

Sarah Engels: Schon einmal Haare ab

Es wäre nicht das erste Mal, dass die Kölnerin ihre Mähne abschneidet. Diesen mutigen Schritt ist sie im Jahr 2018 schon einmal gegangen. Damals wurden die Haare bis knapp über die Schultern gekürzt. Bereut hat Sarah das nie, sagte sie nach dem Umstyling doch: „Ich muss ehrlich sagen, dass ich es keine Sekunde bis jetzt bereut habe, meine Haare abgeschnitten zu haben. Es fühlt sich an, als hätte ich so viel Ballast von meinen Schultern geschnitten.“

2018 hatte Sarah Engels schon einmal die Haare ab. Foto: imago/APress

Hat Sarah jetzt also womöglich auch Bedarf, „Ballast“ abzuwerfen, wie sie es damals so schön ausgedrückt hatte? Oder ist es einfach nur der Wunsch nach Abwechslung? So oder so: Sowohl die langen als auch die kurzen Haare stehen ihr gut! Sollte sie sich am Ende doch für die kürzere Variante entscheiden, wird das Resultat bei ihren aufmerksamen Fans aber sicher nicht zu übersehen sein…