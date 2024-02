Sarah Engels am Trapez – Fans mosern: „Kommt an Helene nie heran!“

Wow, Sarah Engels ist in Topform. In einem aktuellen Video auf ihrem Instagram-Account zeigt die Sängerin, was sie kann. Gelenkig und mit viel Körperspannung bewegt sie sich in einem schlaufenförmigen Trapez, hängt kopfüber in der Luft und übt verschiedene grazile Posen. Ein Trainer gibt ihr dabei Tipps und Anweisungen.

Sie befindet sich in einem Raum mit sehr hohen Decken. Ein Fan vermutet, es könnte vielleicht die Probebühne des Musicals „Moulin Rouge“ sein, das seit einiger Zeit in Sarahs Heimatstadt aufgeführt wird.

Akrobatik ist nichts Neues für Sarah Engels

Dass Sarah Engels ein Faible für Akrobatik hat, ist absolut keine Neuigkeit. Schon im vergangenen Jahr stellte die Kölnerin ihr artistisches Talent öffentlich unter der Beweis. Bei der Sat.1.-Show „Stars in der Manege“ im Januar 2023 begeisterte sie im Duett mit einem professionellen Partner mit einer fast fünfminütigen Tuchakrobatik-Choreographie.

Damals sagte der „DSDS“-Sar: „Ich bin definitiv an meine Grenzen gestoßen, denn ich habe eine Strapaten-Nummer in nur drei Tagen lernen müssen. Es ging für mich zehn Meter hoch in die Luft und das war echt nicht ohne“. „Strapaten“ ist der Fachbegriff für Bänder, an denen Luftakrobaten ihre meist waghalsigen Nummer aufführen. Wandelt Sarah Engels jetzt etwa auf den Spuren von Helene Fischer und plant eine eigene Bühnenshow mit eleganten gymnastischen Elementen unter der Bühnendecke?

Fans irritiert: „Warum macht sie jetzt Helene nach?“

Ein Fan fragt in den Kommentaren:“ Warum macht sie jetzt Helene nach?“ Andere ignorieren ihre sportliche Leistung komplett und kritisieren Sarah Engels schonungslos:

„Kommt an Helene Fischer nie heran“

„Die muss auch alles nachmachen, peinlich hoch zehn“

„Ach ja, hat Sarah Harrison das nicht auch gemacht? Oder Laura?“

„Laura bewegt sich 10-000-fach besser am Seil“

Die ständigen Vergleiche, besonders mit Laura Maria Rypa, der neuen Frau an Pietros Seite, dürfte Sarah Engels allerdings gewohnt sein.

Die meisten Reaktionen auf das Video sind jedenfalls positiv: „Wow für deinen Ehrgeiz, deinen Mut und deine Disziplin!“ ist in den Kommentaren zu lesen und „Mach weiter so liebe Sarah“. Außerdem hagelt es Herzchen, Smilie- und Applaus-Emojis.