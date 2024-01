Sarah Engels spricht über besonderen Moment – „Das gibt es super selten“

Sängerin, Influencerin, TV-Gesicht, Unternehmerin, Schauspielerin: Das alles ist Sarah Engels. Doch die 31-Jährige ist in erster Linie vor allem eins: Ein absoluter Familienmensch. Jetzt teilte die Brünette einen ganz besonderen Moment mit ihren Fans.

Sarah Engels im Patchwork-Glück: Zusammen mit ihrem Ex-Mann Pietro Lombardi hat sie Sohnemann Alessio. Es folgte die Trennung. Inzwischen ist die Ex-DSDS-Finalistin wieder glücklich an Julian Büscher vergeben. Die beiden Turteltauben sind verheiratet. Ihre gemeinsame Tochter Solea wurde im Dezember 2021 geboren.

+++Pietro Lombardi überraschend ehrlich: HIER verrät er die Geldsumme auf seinem Konto+++

Sarah Engels teilt süßen Familien-Moment mit ihren Fans

Familie steht bei der Zweifach-Mama also an ganz oberster Stelle. Kein Wunder also, dass sie mit ihren rund 1,7 Millionen Followern auf Instagram jede Menge intime Familienmomente teilt. So nimmt sie ihre Fans mit in den sonnigen Urlaub oder auf den Spielplatz. Und auch jetzt teilte die Musikerin einen sehr intimen Moment mit ihren Anhängern.

+++Sarah Engels teilt traumhafte Urlaubsfotos – doch Fans haben nur Augen DAFÜR+++

Es geht um ihre Großeltern. „Wir haben heute mal wieder alle richtig ausgeschlafen. Ich fühle mich richtig erholt“, beginnt Sarah Engels ihre Instagram-Story. „Wir ziehen uns jetzt alle an, machen uns ready und dann geht es zum Brunchen mit der Family, denn wir wollen ein bisschen zusammen feiern. Meine Oma und mein Opa sind einfach jetzt im Januar schon 60 Jahre verheiratet Leute.“

Sarah Engels ist stolz auf ihre Großeltern

Eine lange Zeit – das kann selbst die „Jemand“-Interpretin kaum fassen. „Das ist so krass und ich glaube das gibt es super selten in der heutigen Zeit. Viel zu selten finde ich. Und wir sind natürlich alle total stolz darauf und ich glaube vor allem auch die beiden.“

Mehr Themen und News haben wir hier für dich zusammengefasst:

Später teilt Sarah Engels dann noch ein Video, in dem sich ihre Großeltern küssen. Im Hintergrund läuft die Ballade „Photograph“ von Ed Sheeren – hach, Liebe kann sooo schön sein!