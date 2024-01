Sarah Engels teilt traumhafte Urlaubsfotos – doch Fans haben nur Augen DAFÜR

Seitdem sie bei der RTL-Castingshow „Deutschland sucht den Superstar“ im Jahr 2011 den zweiten Platz belegte, ging es für Sarah Engels auf der Karriereleiter steil bergauf. Mit Hits wie „Te Amo Mi Amor“ und „Ich“ sang die Sängerin sich schnell in die Herzen ihrer zahlreichen Fans.

Auch privat läuft es für Engels wie am Schnürchen. Nach dem Beziehungs-Aus mit dem „DSDS“-Erstplatzierten Pietro Lombardi verlobte sich die Sängerin im Jahr 2020 mit Fußballspieler Julian Büscher. Das Liebespaar verbringt ihren Urlaub momentan gemeinsam mit Töchterchen Solea in Abu Dhabi und postet fleißig Schnappschüsse aus dem Urlaubsparadies. Doch den Followern des Popstars fällt direkt ein Detail auf, was sie nicht unkommentiert lassen können.

Sarah Engels: DAS hat sie ganz übersehen

Das Long Salt Lake in Abu Dhabi ist momentan eine der beliebtesten Sehenswürdigkeiten der Stadt. Auch Sarah Engels und ihre kleine Familie wollten sich dieses Naturphänomen nicht entgehen lassen. Im Anschluss an ihren Besuch teilte die Sängerin Fotos des Ausflugs mit ihren 1,7 Millionen Instagram-Followern. Auf dem ersten Bild steht Engels mitten in dem Salzsee und auf dem zweiten Foto posiert Ehemann Julian mit Tochter Solea auf dem Arm. Auch Söhnchen Alessio, der aus der Beziehung mit Pietro Lombardi hervorging, springt durch das Bild. Der Familienausflug wirkt harmonisch, doch den Fans der Sängerin sticht sofort eine Sache ins Auge.

Jetzt kostenlos die wichtigsten News von DER WESTEN auf dein Handy. DER WESTEN auf WhatsApp

In Abu Dhabi liegt die Temperatur momentan bei angenehmen 24 Grad, die Sonne hat dennoch schon eine ungeheure Kraft. Diese Intensität der Sonnenstrahlen scheinen auch Sarah Engels und ihr Ehemann unterschätzt zu haben. Auf den Urlaubsschnappschüssen ist eine leicht rötliche Färbung ihrer Haut zu erkennen. Ob es sich hierbei tatsächlich um die leicht verbrannte Haut der Sängerin handelt, oder doch nur um einen Farbfilter zur Bildbearbeitung, ist unklar. Die Fans der Musikerin zeigen sich allerdings besorgt.

Inhalt von Instagram anzeigen An dieser Stelle befindet sich ein externer Inhalt von Instagram der von unserer Redaktion empfohlen wird. Er ergänzt den Artikel und kann mit einem Klick angezeigt und wieder ausgeblendet werden. Ich bin damit einverstanden, dass mir dieser externe Inhalt angezeigt wird. Es können dabei personenbezogene Daten an den Anbieter des Inhalts und Drittdienste übermittelt werden. Mehr dazu in unserer Datenschutzerklärung

Große Sorge aufseiten der Fans

Auch den Fans ist der leicht rötliche Hautton der kleinen Familie direkt ins Auge gestochen. Unter dem Instagram-Beitrag des „DSDS“-Stars häufen sich die besorgten Kommentare, Fans der Sängerin schreiben:

„Ja, das sind schöne Bilder, aber der Sonnenbrand, vor allem bei Solea. Hat man da an der Sonnencreme gespart oder vor lauter Ausflüge vergessen einzucremen?“

„Oh weiha ihr seht alle böse nach Sonnenbrand aus.“

„Oh, so viel Sonnenbrand bei der Kleinen!“

Auf die sorgenvollen Kommentare reagierte die Sängerin bisher nicht.

Mehr Nachrichten:

In ihre Instagram-Story postet Sarah Engels abschließend noch eine kleine Liebeserklärung an ihren Ehemann und schreibt: „Diese kleinen Abenteuer mit euch liebe ich am allermeisten. Ich liebe es, mit euch die Welt zu entdecken – es gibt noch so viele Orte dieser Welt, die ich sehen möchte.“ Über Einblicke in die ein oder andere Reise werden sich die Fans der Sängerin garantiert freuen.