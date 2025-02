Sarah Engels: Nach „Schlag den Star“ besteht kein Zweifel mehr

Das war ein kurzer Abend für Sarah Engels bei „Schlag den Star“: Die Musikerin trat am Samstag (15. Februar) gegen Reality-TV-Sternchen Evelyn Burdecki an. Die beiden duellierten sich in verschiedenen Spielen, stellten unter anderen ihre Sportlichkeit und ihr Wissen unter Beweis. Am Ende ging Sarah Engels als klare Siegerin hervor.

Es war wohl einer der kürzesten Duelle bei „Schlag den Star“: Kurz vor Mitternacht war die Show bereits vorbei. Evelyn Burdecki war gegen die starke Sarah Engels chancenlos. Die 32-Jährige nahm die 100.000 Euro mit nach Hause. Doch wie viele wollten das Duell zwischen den beiden Frauen wirklich sehen?

Sarah Engels zieht gegen RTL den Kürzeren

Kurz nach der Ausstrahlung von „Schlag den Star“ besteht kein Zweifel mehr: Sarah Engels und Evelyn Burdecki fuhren zwar akzeptable Quoten ein, wie das Branchenfachportal „DWDL“ aber berichtet, gab es an Stefan Raab und seiner „Chefsache ESC“ aber kein Vorbeikommen.

ProSieben zog mit „Schlag den Star“ gegen RTL den Kürzeren. Das Duell zwischen Evelyn Burdecki und Sarah Engels sahen sich im Schnitt 1,19 Millionen Zuschauer an. In der Zielgruppe der 14- bis 49-Jährigen waren es circa 460.000 Zuschauer. In der Zielgruppe lag der Marktanteil damit bei guten 11,6 Prozent.

Starke Konkurrenz am Samstagabend für „Schlag den Star“

Doch „Schlag den Star“ hatte mit „Chefsache ESC“ nicht nur eine starke Samstagabend-Show als Konkurrenz. Auch die „Giovanni Zarrella Show“ flimmerte über die Bildschirme. Angesicht der starken Konkurrenz dürfen sich Engels und Burdecki über die Quote wohl gefreut haben.

Doch wirklich zufrieden waren nicht alle „Schlag den Star“-Zuschauer. Einige von ihnen ließen ihren Unmut über die Sendung in den sozialen Netzwerken freien Lauf. Was die Zuschauer genau an dem Duell störte, kannst du in diesem Artikel nachlesen>>>