Sarah Engels begründet wichtige Entscheidung – „Lange überlegt“

Sarah Engels ist aktuell hochschwanger. Ihr Baby könnte jederzeit das Licht der Welt erblicken. Doch noch in der Schwangerschaft hat die Sängerin eine wichtige Entscheidung getroffen.

Baby-Endspurt bei Sarah Engels: Die 29-Jährige ist von ihrem Mann Julian Büscher schwanger mit Kind Nummer zwei. Mit ihrem Ex Pietro Lombardi hat die ehemalige DSDS-Kandidatin bereits den gemeinsamen Sohn Alessio.

Sarah Engels hat in der Schwangerschaft eine wichtige Entscheidung getroffen. Foto: IMAGO / Future Image

Sarah Engels hat eine wichtige Entscheidung getroffen

Auf Instagram forderte Sarah Engels in ihrer Story ihre Follower dazu auf, ihr Fragen zu stellen. Ein Anhänger wollte von der „Ich“-Interpretin wissen, ob sie denn gegen das Corona-Virus geimpft sei. In Angesicht der derzeit heißdiskutierten Impfdebatte eine heikle Frage.

--------------------

Das ist Sarah Engels:

Sarah Engels wurde am 15. Oktober 1992 in Köln geboren

Als Zweitplatzierte der achten Staffel von „Deutschland sucht den Superstar“ wurde die Sängerin berühmt

Sarahs Familie mütterlicherseits stammt aus Italien

Von 2013 bis 2019 war Sarah mit Sänger Pietro Lombardi verheiratet – das Ex-Paar hat einen gemeinsamen Sohn namens Alessio

Seit dem 30. Mai 2021 ist Sarah mit dem ehemaligen Bonner SC-Spieler Julian Büscher verheiratet – das Paar nahm den Namen Engels an

Die beiden erwarten gerade ihr erstes gemeinsames Kind, eine Tochter

--------------------

Doch Sarah Engels antwortete ausführlich – und begründete ihre Entscheidung. „Ja, ich bin geimpft. Ich habe mich mit dieser Entscheidung in der Schwangerschaft sehr intensiv beschäftigt und mir viel Rat geholt bei verschiedenen Ärzten. Der wichtigste Aspekt für mich war vor allem die Kleine zu schützen und hier konnte ich dann nur darauf vertrauen wozu Ärzte raten“, schreibt sie in ihrer Instagram-Story.

-------------------

Weitere Themen zu Sarah Engels:

Sarah Engels ist baff: „Leuteeee??? Euer Ernst?“

Sarah Engels Ehemann Julian filmt heimliche Szene aus dem Schlafzimmer – „Walross“

Sarah Engels fassungslos: „Weiß nicht mehr wohin“

------------------------

Sarah Engels hat sich trotz Schwangerschaft gegen Corona impfen lassen

„Ich hab selbst sehr lange überlegt. Ich kann also absolut nachvollziehen, wenn man grade als Schwangere vor dieser Entscheidung steht“, begründet sie weiterhin. Außerdem berichtet sie davon, dass sie keinerlei Impfreaktionen hatte.

Während Sarah Engels also grade eine eher ruhige Kugel schiebt, tourt ihr Ex Pietro Lombardi momentan durch Deutschland. Am Donnerstag war er in Dortmund. Dort sahen die Fans plötzlich Dieter Bohlen! Hier mehr dazu.