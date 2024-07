Sarah Engels teilt rührendes Video – für ihre Tochter macht sie alles

Als Sängerin, Schauspielerin und Influencerin ist Sarah Engels eine gefragte Frau. Doch auch, wenn die Ex von Pietro Lombardi viel am Arbeiten ist: Tochter Solea und Sohn Alessio stehen bei ihr immer an erster Stelle. Jetzt hat die 31-Jährige ein süßes Video mit ihren Fans geteilt.

Sarah Engels ist Vollblut-Mutter durch und durch. Zusammen mit ihrer kleinen Familie macht sie viele Urlaube und Ausflüge, lässt ihre rund 1,8 Millionen Instagram-Follower regelmäßig an ihrem Familien-Alltag teilhaben. Nun zeigt sich die ehemalige DSDS-Teilnehmerin bei einem intimen Moment mit Töchterchen Solea.

Sarah Engels gibt Gesangskünste zum Besten

In dem Video ist zu sehen, wie das Mama-Tochter-Duo in einem Kinder-Pool planscht. Währenddessen schmettert Sarah den Song „Lass jetzt los“ aus dem Disney-Klassiker „Die Eiskönigin – Völlig unverfroren“. Und die Sängerin gibt dabei Vollgas, legt eine echte Performance ab. Für ihre Tochter tut sie eben alles.

Und diese freut sich über die Gesangseinlage ihrer Mutter, fängt während des Lieds immer wieder an zu lachen und zu gackern. „Meine kleine Eiskönigin Elsa. Lieben eure Mäuse den Song auch so sehr?“, schreibt Sarah als Caption zu dem Beitrag.

Sarah Engels: Ihre Fans sind begeistert

Und viele ihrer Fans zeigen sich begeistert von dem Video. „Unfassbar wie man so singen kann. Wir Mamis können einpacken, wenn wir unseren Kindern was vorsingen“, meint eine Frau völlig fasziniert. „Kurz im Spa-Bereich mal ne perfekte Disney-Performance abgeliefert“ und „Hammer diese Stimme, unbeschreiblich“, heißt es weiterhin in der Kommentarspalte.

Und auch Julian Büscher, Vater von Solea und Mann von Sarah Engels, erfreut sich an dem Video. „Wenn du erst denkst, dass es der Original-Sound ist.“ Man darf gespannt sein, was sich Sarah Engels als nächstes einfallen lässt, um ihre Tochter zu bespaßen.