Sarah Engels macht gut gehütetes Geheimnis öffentlich – DAVON ahnten Fans nichts

Es ist wie nach Hause kommen für Sarah Engels, als sie ihren alten Kolleginnen und Kollegen von „Holiday on Ice“ am Dienstag (15. November) einen Besuch in der Eishalle in Grefrath abstattet. Damals übte sie hier noch für ihre Auftritte als Stargast bei der Tour von 2019/2020.

Zurück in der Halle werden bei Sarah Engels Erinnerungen wach. Als Reaktion auf ihren Sieg in der Sat.1-Show „Dancing on Ice“ trieb die Sängerin ihre Eislaufkarriere voran und war bei elf Terminen der „Showtime“-Tour als Promi-Gast mit dabei. Während es sie beim Anblick der Eisfläche schon wieder in den Füßen juckt, hält sie ein süßes Geheimnis für ihre Fans bereit.

Sarah Engels schwelgt bei „Holiday on Ice“ in Erinnerungen

„Man hat mir damals nicht geglaubt, dass ich noch nie davor einen Bezug zum Eiskunstlauf gehabt habe“, erzählt Sarah Engels in ihrer Instagramstory stolz. Dass sie diese Leidenschaft für den Sport entwickeln würde, damit hätte die Sängerin aber auch selbst nicht gerechnet.

Als sie die Eisfläche sieht, steckt sie gedanklich sofort wieder in ihrem Kostüm an der Seite von Eiskunstläufer Joti Polizoakis. Die beiden lernten sich durch die Show kennen und so wie Sarah über ihren ehemaligen Kollegen redet, verbinden die Erinnerungen von damals die beiden bis heute. Während man das freundschaftliche Verhältnis der beiden schon in dem Sat.1-Format sah, hatte Sarah Engels hinter den Kulissen gerade erst ihre große Liebe kennengelernt. Davon bekamen ihre Fans in dieser Zeit allerdings nichts mit.

Sarah Engels lüftet Liebesgeheimnis

„Zu der Zeit gab es Julian übrigens auch schon in meinem Leben“, verrät Sarah Engels. Damit steht fest: Monate bevor die Beziehung von Sarah und Julian Engels öffentlich wurde, war der Fußballprofi bereits an ihrer Seite.

Ein Foto aus dem Backstagebereich zeigt, dass Julian seiner zukünftigen Ehefrau schon damals nicht von der Seite wich. „Glaube, der hat sich richtig auf meinen Auftritt gefreut, oder?“, witzelt die Sängerin bei der Aufnahme, die den Fußballer im Sessel schlafend in der Garderobe zeigt. Ähnlich elegant hatte es sich Show-Partner Joti auf dem Boden des Raums gemütlich gemacht.

Nachdem Sarah das kleine Geheimnis um den Beginn ihrer großen Liebesgeschichte auf Instagram geteilt hat, reagiert ihr Gatte Julian und veröffentlicht einen privaten Backstage-Moment von der Tour. Auf dem Ausschnitt ist Sarahs Sohn Alessio zu sehen, der aus der Ehe mit Ex-Mann Pietro Lombardi stammt.

Der mittlerweile Siebenjährige guckt seiner Mama beim Schminken zu, während die ihn im Arm hält und gemeinsam mit ihm singt. „Lieblings ‚Holiday on Ice‘-Erinnerung“, schreibt Stief-Papa Julian dazu.