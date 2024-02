Sarah Engels: Nach ihrer OP herrscht bittere Gewissheit – sie spricht von Schmerzen im Herzen

Sarah Engels steht nach einem schweren Sturz beim Skifahren und der folgenden Operation vor einer harten Zeit (HIER liest du mehr über den Unfall).

Jetzt hat sich die beliebte Sängerin über Instagram bei ihren Fans gemeldet – mit herzzerreißenden Neuigkieten! Dabei hatte sich Sarah Engels so sehr auf die kommenden Projekte gefreut, wie sie in ihrer Instastory erzählt. Ob sie am 2. März am Auftakt der „Schlagernacht des Jahres“-Tour in Hannover auftreten kann, bleibt zunächst fraglich.

Sarah Engels: Unglück auf der Piste

Die 31-Jährige musste sich nach einem Skiunfall im österreichischen Zillertal einer dringenden Kreuzband-Operation unterziehen. Jetzt hat sich Sarah wieder bei ihren Fans gemeldet und erzählt, dass sie weiterhin im Hotel bleiben dürfe. Ihr Mutter habe derweil Alessio mit nach Deutschland genommen, weil der wieder in die Schule müsse.

Wie der Ex-DSDS-Star erzählt, war der Schnee zum Unfallzeitpunkt besonders tückisch und hatte eine seifige Beschaffenheit. Sarah Engels bemerkte sofort, dass etwas nicht stimmte: Ihr Kreuzband war „komplett in der Mitte durch“ gerissen. Die daraus resultierende Operation hat nun zu stärkeren Schmerzen geführt, von denen die Sängerin hofft, sie mögen schnell vergehen.

Sarah Engels schöpft Mut und Hoffnung

Nach ihrer überstandenen OP herrscht allerdings bittere Gewissheit für die Sängerin: Sarah Engels muss nun erst einmal mit einer Orthese und Krücken gehen, wie sie in ihrer Instagramstory zeigt. „Die ersten Schritte tun schon weh – sowohl im Knie als auch im Herzen.“ In so einer Situation merke man erst, „wie dankbar man sein kann, wen man einfach komplett gesund ist“, schreibt sie unter ein Bild, das sie an Krücken zeigt. Trotzdem wolle sie alles dransetzen, um am 2. März wieder fit zu sein.

Auch Ehemann Julian Engels meldet sich auf Instagram und teilt die Zuversicht der Sängerin. Er unterstützt sie auf ihrem „mentalen und anstrengenden Weg der Erholung“ und glaube fest an ihre Stärke und ihren Ehrgeiz. Er schreibt: „Road to recovery starts now!! Es wird eine lange und mental total anstrengende Reise! Wieder eine neue Herausforderung, aber auch eine, mit der du wachsen wirst und wo ich genau weiß, dass du dich dieser stellen wirst!“

Trotz des Unfalls hat Sarah Engels nicht vor, dem Skisport den Rücken zu kehren. Doch das hat erst einmal keine Priorität für den Star: „Jetzt möchte ich erstmal alles dafür tun, um wieder auf den Beinen zu stehen.“