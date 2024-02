Sarah Engels meldet sich nach der OP: „Ich habe Angst“

Es sollte so ein richtig toller Aktivurlaub werden für Sarah Engels und ihre Familie. Die Schlagersängerin war in den Ferien mit Mann Julian und ihren Kindern nach Tirol gereist.

Geplant war eine Skifreizeit mit ihren Liebsten, Sonne, Schnee, vielleicht ein wenig Hüttengaudi oder romantischen Momente auf einer Alm. Auch der Besuch einer Eishöhle stand auf dem Programm. Spektakulär. Die ersten Bilder auf Instagram machten so manchen Fan geradezu neidisch. Für viele sind Sarah und Julian ein absolutes Traumpaar.

Bilder nach dem Ski-Unfall: Die Blutergüsse sind noch zu sehen

Dann der Schock: Kreuzbandriss im Knie. Unter Schmerzen musste Sarah Engels ins Krankenhaus gebracht werden. Inzwischen ist die OP bei der sportlichen Sängerin überstanden, und sie meldet aus dem Krankenbett. Die Ex von DSDS-Sieger Pietro Lombardi trägt ein Krankenhaus-Hemd und ist sichtlich angeschlagen. An den Armen sieht man noch deutliche Blutergüsse, aber sie hält schon tapfer die Finger zum Victory-Zeichen in die Kamera. Immer an ihrer Seite: ihr Mann Julian. Auf Instagram zeigt sie sich sehr dankbar für alle guten Wünsche, die sie erreichen. Aber sie spricht auch von Angst.

+++ Sarah Engels: Drama im Ski-Urlaub – „Muss operiert werden“ +++

„Ein Kreuzbandriss vom Ski fahren war nicht der Plan aber manchmal hat das Leben eben andere Pläne. Die OP ist gut überstanden und somit der größte Schritt geschafft. Der Weg wird sicher nicht leicht und auch habe ich Angst davor, in so vielen Dingen ausgebremst zu sein. Andererseits weiß ich, dass ich nicht aufgeben werde, dahin zurückzukommen. Vielen Dank für all eure lieben Nachrichten. Das gibt mir sehr viel Kraft.“

Sarah Engels: Ihre Fans sprechen ihr Mut zu

Besonders dankt sie ihrem Mann: „Ich habe den stärksten Halt an meiner Seite den ich mir nur wünschen könnte! Ich liebe dich und brauche dich so sehr. Danke, dass du da bist!“ Fast 2000 Kommentare zu ihrem „post-OP-Post“ sprechen eine eindeutige Sprache:

„Du schaffst das!“

„Komm schnell wieder auf die Beine, du schaffst das du bist stark und eine Kämpferin.“

„Gute Besserung. Mein Kreuzbandriss ist ein Jahr her. Es wird wieder, dauert aber.“

„Mit einem solchen Schatz an der Seite wird alles wieder gut.“

„„Selbst wenn es schmerzt und zwickt: Fühl dich fest von mir gedrückt!““

Aber es gibt auch ein paar warnende Stimmen. „Ich finde, dass sie es mit dem Sport ziemlich übertreibt“, heißt es unter anderem. Mutet sich die 41-jährige Mama etwa zu viel zu? Ein Unfall kann schließlich jedem Menschen passieren.