Sarah Engels: Drama im Ski-Urlaub – „Muss operiert werden“

Seit ihrer Teilnahme an der RTL-Show „Deutschland sucht den Superstar“ im Jahr 2011 geht es für Sarah Engels karrieretechnisch steil bergauf. Mit Songs wie „Te Amo Mi Amor“, „Ich“ und „Para Siempre“ sang sich die 31-Jährige in die Herzen ihrer Fans.

Auch privat läuft es für Sarah Engels wie am Schnürchen. Gemeinsam mit Ex-Partner Pietro Lombardi bekam die Sängerin Söhnchen Alessio und lebt mittlerweile mit ihrem neuen Ehemann Julian Büscher und einer gemeinsamen Tochter in Köln. Doch ein Unfall während des Ski-Urlaubs der Familie bringt das Glück nun ins Wanken.

Sarah Engels: Sie muss unters Messer

Bereits seit dem Wochenende verbringt Sarah Engels ihren diesjährigen Winterurlaub mit Ehemann Julian, Söhnchen Alessio und Tochter Solea im winterlichen Österreich. Freudig teilt die Sängerin Schnappschüsse von der Skipiste mit ihren 1,8 Millionen Instagram-Followern. Am Dienstag (13. Februar) machte das Paar sogar einen abenteuerlichen Paragliding-Flug, an dem selbst der achtjährige Alessio teilnahm. Noch am Abend machte Engels ihrem Liebsten eine Liebeserklärung und schrieb: „Ich bin so glücklich in dir diesen Menschen gefunden zu haben, der genau das sieht, was ich sehe. Und jemanden, der in mir in so vielem ähnlich ist, obwohl wir auch in so vielen Dingen unterschiedlich sein können.“ Doch nur kurze Zeit später ist der „DSDS„-Star auf dem Weg ins Krankenhaus.

Hallo! Ich benutze WhatsApp. Jetzt kostenlos die wichtigsten News von DER WESTEN auf dein Handy.

Ausgerechnet am Valentinstag postet Sarah Engels ein Foto von ihrem Bein, das komplett eingeschient ist. Dazu schreibt die Musikerin: „Manchmal läuft doch alles anders als geplant – Kreuzband ist durch und ich muss operiert werden.“ Diese Schreckensnachricht unterstreicht Engels mit einem weinenden Emoji. Ob die Sängerin einen Unfall auf den Skiern hatte oder einfach nur ungünstig hingefallen ist, teilt die zweifache Mutter nicht mit ihren Fans. Der Familienurlaub muss nun erstmal unterbrochen und Engels medizinisch versorgt werden.

Ob Sarah Engels direkt in Österreich operiert werden muss, bleibt abzuwarten. Ehemann Julian wird sich in der Zwischenzeit sicherlich liebevoll um die beiden Kinder kümmern. Wir wünschen gute Besserung.