Sarah Engels wagt den mutigen Schritt – „Habe sehr lange überlegt“

Reisen, und das am liebsten mit ihrer Familie – genau das liebt Sarah Engels ganz besonders. In diesem Jahr will sich die Sängerin und Mutter zweier Kinder aber einer ganz besonderen Herausforderung stellen.

Auf Instagram lässt Sarah Engels die Fans an ihrer Urlaubsplanung teilhaben. Ob sie sich da mal nicht zu viel aufbürdet?

Sarah Engels wagt mutigen Schritt – es ist das erste Mal

Bald schon soll es zusammen mit Ehemann Julian Engels, ihrer gemeinsamen Tochter Solea und ihrem Sohn aus erster Ehe mit Pietro Lombardi auf Reisen gehen. In ihrer Instastory verriet Sarah Engels am Wochenende: „Wir sind das ganze Wochenende dabei, unseren Roadtrip zu planen. Und wir haben die ganze Zeit bzw. ich habe sehr lange überlegt, ob wir das machen sollen. Ob das überhaupt was für uns bzw. für mich ist in so einem Wohnmobil, aber wir wagen es jetzt einfach mal.“ Camping soll es diesmal also sein. Eine Premiere für Sarah!

„Wir haben uns eine echt sportliche Route ausgesucht. Wir werden morgen erstmal unser Wohnmobil aussuchen. Roadtrip mit der ganzen Familie. Es kommen alle mit.“ Klingt nach einem Abenteuer. Wohin es gehen soll, hat Sarah Engels auch schon preisgegeben.

Sarah Engels wagt es nun endlich. Foto: picture alliance/dpa | Henning Kaiser

Sarah Engels: So sieht ihre Reiseroute aus

Am 27.06. soll es von Köln aus losgehen, danach hat sie folgenden Reiseplan:

28.-30.06.: Luzern

1.07.-03.07.: Lugano

4.07.-05.07.: Portofino

06.-07.07.: Irgendwo zwischen Portofino

08.07.: Como

09.07.-11.07.: Bodensee

12.07.: Heidelberg

„So ist unser voraussichtlicher Plan. Aaaaber ob das am Ende auch funktioniert? We will see“, so Sarah weiter. Mit Lugano verbindet die einstige DSDS-Kandidatin besonders viel. Denn dort hat sie noch Verwandschaft wohnen. Familientrip XL also!

-----------------

Mehr zu Sarah Engels:

Sarah Engels: Ehemann Julian meldet sich mit rührenden Worten – „Dankbar, dich wachsen zu sehen“

Sarah Engels: Julian beobachtet sie DABEI – seine Reaktion ist eindeutig

Sarah Engels: Fans platzt der Kragen – „Bisschen mehr Bodenständigkeit schadet nicht“

-----------------

Kürzlich erst lüftete Sarah Engels ein Geheimnis über ihren Mann Julian. Damit hätte wohl niemand gerechnet! (jhe)