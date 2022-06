Sarah Engels: Julian beobachtet sie DABEI – seine Reaktion ist eindeutig

Sängerin Sarah Engels und ihr Mann Julian sind mit Alessio und Solea im Einkaufszentrum. Und natürlich nimmt Julian das für Sarahs Fans auf Instagram auf.

Zuerst hält er die Kamera auf Alessio, der sich ein paar Spielsachen aussuchen darf. Dann schwenkt er plötzlich zu seiner Frau Sarah Engels – doch wobei er sie da erwischt, hat er wohl nicht erwartet.

Sängerin Sarah Engels macht DAS mitten im Einkaufszentrum

Mitten in der Einkaufspassage setzt die ehemalige DSDS-Teilnehmerin plötzlich ihre Sonnenbrille auf. „Mir ist so kalt, ich ziehe sogar meine Sonnenbrille auf“, sagt sie in die Kamera und lacht. Julian kann sich das nicht verkneifen und fängt ebenfalls laut an zu lachen.

„Ja... die Sonne scheint schon krass stark hier drin“, scherzt er. Auf das Video schreibt der Profifußballer: „Manchmal auch Sonnenbrille anziehen, damit es vom Kopf her wärmer wird!“

-----------------

Das ist Sarah Engels:

Sie wurde am 15. Oktober 1992 in Köln geboren

Sarah Engels wurde im Jahr 2011 als Zweitplatzierte bei „Deutschland sucht den Superstar“ (DSDS) berühmt

Von 2013 bis 2019 war sie mit dem DSDS-Gewinner Pietro Lombardi verheiratet – sie haben einen gemeinsamen Sohn namens Alessio

Seit dem 30. Mai 2021 ist Sarah mit dem Fußballer Julian Büscher verheiratet – das Paar nahm den Nachnamen Engels an

Am 2. Dezember 2021 wurde ihre Tochter Solea Liana geboren

-----------------

Sarah steht im Sommerkleid neben dem Kinderwagen ihrer Tochter. Wer kennt das Phänomen nicht – draußen sind 30 Grad und in den Geschäften laufen die Klimaanlagen auf Hochtouren.

Sarah Engels Ehemann Julian stellt wilde These auf

Manche Menschen fangen dann sofort an zu frieren. So offenbar auch die Ex von Pietro Lombardi. „Plötzlich sind es minus zehn Grad. Wie kann das jetzt so kalt sein?“, sagt sie halb erfroren in die Kamera.

Sarah Engels wird von ihrem Ehemann Julian während einer unangenehmen Situation gefilmt. (Archivbild) Foto: picture alliance / zb | Kirsten Nijhof

Da stellt Julian doch glatt eine These auf: „Ich glaube alle Frauen sind so, sobald es unter 20 Grad ist!“

-----------------

Mehr zu Sarah Engels:

-----------------

Vor wenigen Tagen musste Sarah Engels eine bittere Entscheidung treffen. Sie konnte kaum glauben, was sie machen muss >>>